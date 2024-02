Saiba os 10 cargos com mais inscritos no Enem dos Concursos

O cargo de técnico em indigenismo, da Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas), recebeu o maior número de inscrições confirmadas no concurso nacional unificado, correspondendo a 323 mil do total de 2,1 milhões de inscritos no “Enem dos Concursos”.

Ele está inserido no bloco de nível intermediário, que contou com cerca de 701 mil inscritos para 692 vagas ofertadas.

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, vê a preferência por esse grupo como um reflexo da realidade brasileira, com mais pessoas com nível médio completo do que nível superior completo.

Na vice-liderança, aparece o cargo de técnico em informações geográficas e estatísticas, do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas), voltado para a região Nordeste, com 316,5 mil inscritos.

O posto de auditor fiscal do trabalho completa o top 3 da lista de preferências, com 315,9 mil inscrições confirmadas.

No momento da inscrição, o candidato escolhia primeiramente o bloco temático e, em seguida, assinalava o cargo de seu interesse. Na sequência, ordenava sua preferência entre os cargos.

Cargo – Inscrições confirmadas (pagantes + isentos)

– Técnico em Indigenismo (Funai) – 323.250

– Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas (Nordeste) (IBGE) – 316.543

– Auditor Fiscal do Trabalho (MTE) – Auditoria e Fiscalização – 315.899

– Analista Técnico-Administrativo (AGU) – 297.114

– Analista Técnico-Administrativo (MGI) – 288.859

– Analista Administrativo (Incra) – 286.236

– Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário (Incra) – 272.201

– Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas (Sudeste) (IBGE) – 268.669

– Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (MGI) – 246.241

– Analista em Ciência e Tecnologia (MCTI) – 243.138

As inscrições para o “Enem dos Concursos”, que irá selecionar 6.640 servidores para 21 órgãos públicos federais, foram abertas em 19 de janeiro e encerradas no dia 9 de fevereiro.

Até a data de fechamento, foram 2,65 milhões de inscritos. No entanto, nem todos quitaram a guia de recolhimento ou tiveram o pagamento aprovado.

A prova será aplicada no dia 5 de maio, em 220 cidades localizadas em todos os estados brasileiros. O exame será composto de questões objetivas específicas e dissertativas, divididas por área de atuação.

Diferentemente de outros concursos públicos, o candidato não escolheu durante as inscrições o órgão e o cargo específico no qual deseja atuar, mas fez sua opção conforme o bloco temático da vaga -ou das vagas- de seu interesse.

A divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e redações está prevista para ocorrer até dia 3 de junho. O resultado definitivo será anunciado em 30 de julho.

Já a etapa de convocação para posse e realização de cursos de formação terá início em 5 de agosto.

VEJA O CALENDÁRIO DO CONCURSO NACIONAL UNIFICADO

– a partir de 25/04/2024 – divulgação dos cartões de confirmação

– 05/05/2024 – aplicação das provas objetivas e discursiva

– 03/06/2024 – divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e de redação

– 30/07/2024 – divulgação final dos resultados

– 05/08/2024 – início da convocação para posse e cursos de formação

*NATHALIA GARCIA/FOLHAPRESS