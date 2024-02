Inscrições para estágio remunerado na Empaer vão até o início de março

O Governo do Estado da Paraíba, por meio da Empresa Paraibana de Pesquisa, Extensão Rural e Regularização Fundiária (Empaer), da Secretaria de Estado da Administração (Sead) e da Escola de Serviço Público do Estado da Paraíba (Espep), abriu inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para estágio, em cursos de nível superior, com a oferta de 75 vagas e a formação de cadastro de reserva. As inscrições estão abertas até o dia 1º de março.

É uma excelente chance para quem atua nas áreas de: Administração, Agroecologia, Antropologia, Arquivologia, Biotecnologia, Ciências Agrárias, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Comunicação em Mídias Digitais, Comunicação Social – Jornalismo, Enfermagem, Engenharia Agrônoma, Engenharia Ambiental, Engenharia de Alimentos, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Estatística, Geoprocessamento, Medicina Veterinária, Nutrição, Serviço Social, Tecnologia em Sistemas para Internet, Tecnologia em Agroindústria, Turismo e Zootecnia, para exercício na Empresa Paraibana de Pesquisa, Extensão Rural e Regularização Fundiária (Empaer).

Os estagiários de nível superior em geral terão direito a uma bolsa no valor mensal de R$ 850,00 mais Auxílio-Transporte de R$ 206,80. Já os estagiários de nível superior nas áreas de Informática receberão uma bolsa no valor mensal de R$ 1.200,00 mais o Auxílio-Transporte de R$ 206,80.

Os interessados deverão fazer as inscrições exclusivamente por meio do endereço eletrônico: https://forms.gle/vyqeutkstBkFzanLA, até as 23h59 do dia 1º de março.

Mais informações poderão ser obtidas no edital, que pode ser acessado no link https://www.espep.pb.gov.br/arquivos-portal-espep/copy2_of_ARQUIVOS/EDIALN0022024SEADESPEPESTAGIRIOSEMPAER.pdf