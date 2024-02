O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) se prepara para convocar novos aprovados no concurso público para técnico do seguro social. A seleção, realizada em 2022 com mil vagas, tinha previsão de contratar até 3.385 profissionais em dois anos.

Nesta quinta-feira (21), o instituto publicou no Diário Oficial da União o resultado final na prova objetiva e o resultado provisório na prova discursiva para os profissionais que participaram da segunda turma do curso de formação.

O resultado final com os nomes dos convocados para assumir os cargos deverá sair em 6 de março.

Segundo a publicação, os candidatos aprovados na prova do curso de formação poderão ter acesso às avaliações no sistema do Cebraspe, banca organizadora da seleção. É possível entrar com recurso a partir das 10h desta sexta-feira (23). O prazo final é 18h de segunda-feira (26).

No recurso, o candidato deverá ser claro e objetivo. Se houver falhas neste documento, a selecionadora vai indeferir o pedido.

O concurso de técnico do seguro social teve 1 milhão de inscritos, recorde para uma seleção do INSS. Os contratados começaram a ser chamados no início de 2023. A lista inicial continha pouco mais de mil nomes.

Os novos servidores terão jornada de 40 horas semanais, com salário inicial de R$ 5.905,79. A remuneração corresponde ao valor do vencimento básico de R$ 712,61, mais a GAE (Gratificação de Atividade Executiva), de R$ 1.140,18, a GDASS (Gratificação de Desempenho da Atividade do Seguro Social), que poderá chegar a R$ 3.595, além de auxílio-alimentação de R$ 458.

O concurso contou com duas etapas, ambas eliminatórias. Uma delas foi a prova objetiva e a outra, o curso de formação, com 180 horas de treinamento e atividades que podem ser desenvolvidas no período diurno e noturno.

Durante a qualificação, os aprovados receberão metade do salário até que sejam designados para um posto de trabalho. Se não passarem nesta prova final, estão fora da seleção.

O QUE FAZ UM TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL?

O técnico do seguro social é responsável por atividades como atendimento ao público, orientação, informação e conscientização previdenciária, e ações relacionadas ao reconhecimento de direitos previdenciários, que estão ligadas à concessão de benefícios.

*Folhapress