Novo concurso da Codevasf oferta mais de 60 vagas de nível superior

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco (Codevasf) iniciou a preparação de um novo concurso público para preenchimento de 61 vagas de nível superior do seu quadro permanente e para formação de cadastro reserva.

A Diretoria Executiva da Companhia autorizou na sexta-feira (16) a contratação do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Produção de Eventos (Cebraspe) para realizar a seleção.

Segundo a gerente de Gestão de Pessoas da Codevasf, Michele Chitko, a seleção pretende atender à necessidade de novas contratações após a finalização de parte das filas do último concurso público, realizado entre 2020 e 2021, além da demanda por áreas de formação não contempladas no último certame.

“Algumas áreas de formação já tiveram suas filas finalizadas e a proposta de novo concurso público abarcará essas áreas de formação, além de outras não oferecidas no edital 01/2020”, revelou a gerente da Companhia. Após a assinatura do contrato, a Cebraspe deverá elaborar e divulgar o edital, o cronograma do concurso e os demais atos preparatórios para a seleção.