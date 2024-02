‘Enem dos concursos’ passa dos 2 milhões de inscrições

Pelo menos 2 milhões de pessoas se inscreveram para prestar o Concurso Público Nacional Unificado, que ficou conhecido como “Enem dos concursos”. Esta sexta-feira (9) é o último dia de inscrição.

Entre os inscritos, 700 mil pessoas ainda precisa realizar o pagamento da taxa de inscrição. “A inscrição final depende do pagamento das inscrições, então vale o alerta ao pessoal que já se inscreveu e ainda não pagou”, alertou a ministra Esther Dweck.

Este é o único concurso público do país a chegar no número de 2 milhões de inscritos. A informação é do ministério da Gestão, responsável pela iniciativa.

É possível se inscrever e pagar a taxa até esta sexta-feira (9). Não é mais possível solicitar a isenção. Para os cargos de nível superior, a taxa de inscrição é de R$ 90, enquanto para os cargos de nível médio, o valor é de R$ 60.

SOBRE AS PROVAS

As provas serão aplicadas no dia 5 de maio em 220 cidades. São 6.640 vagas abertas em 21 órgãos públicos federais.

A aplicação da prova será feita em dois turnos. Pela manhã, os candidatos de nível superior vão responder 20 questões objetivas de conhecimentos gerais e uma prova discursiva de conhecimentos específicos do bloco.

No nível médio, a prova será de 20 questões objetivas e uma redação. Na parte da tarde, o cronograma aponta mais uma prova de 50 questões objetivas para o nível superior e de 40 para o nível médio.

A divulgação final dos resultados será no dia 30 de julho. Os aprovados serão convocados para posse no dia 5 de agosto.

*folhapress/uol