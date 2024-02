O Governo da Paraíba, por meio da Fundação Paraibana de Gestão em Saúde (PB Saúde), publicou, nesta quinta-feira (8), dois novos chamamentos de aprovados referentes ao Concurso Público 001/2021. As listas, estão disponíveis no site da Fundação e na edição do Diário Oficial do Estado da Paraíba (DOE-PB).

Os trabalhadores devem ficar atentos ao prazo de envio dos documentos, que já estão abertos, e seguem até 18 de fevereiro, às 23h59, para ambos os editais.

29º Edital de Convocação do concurso da PB Saúde

13º Edital de Convocação da Lista de Reclassificados no concurso da PB Saúde

No primeiro edital, foram convocados os aprovados para os cargos de Analista de Rede/Sistemas/Software, Assistente Administrativo, Assistente Social, Auxiliar Administrativo, Designer Gráfico, Enfermeiro, Enfermeiro Auditor, Enfermeiro Obstetra, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Maqueiro, Médico Hemoterapeuta/Hematologista, Médico Auditor, Nutricionista, Odontologista (Cirurgião Dentista), Psicólogo, Técnico de Enfermagem, Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico de Imobilização Ortopédica, Técnico em Radiologia, Motorista Administrativo, Médico Clínico Geral/Hospitalista e Médico. Esses profissionais devem enviar os documentos para admissão, por meio do formulário eletrônico: http://tinyurl.com/29EDITALCONVOCACAOPBSAUDE.

Já no segundo edital, da lista de reclassificação do concurso, foram convocados para os cargos de Médico Obstetra/Ginecologia, Técnico em Radiologia e Auxiliar Administrativo. Esses convocados devem enviar os documentos da admissão, por meio do formulário eletrônico disponível em: http://tinyurl.com/PBSAUDE13EDITALRECLASSICADOS.

Com essas convocações, a PB Saúde cumpre o compromisso de chamamento de todas vagas de contratação imediata previstas no concurso 001/2021, tendo zerado a lista de diversas funções, conforme pontuou o diretor superintendente da Fundação, Ari Reis.

Os convocados, conforme necessidade da Fundação, podem atuar em quaisquer uma das unidades gerenciadas pela PB Saúde, sendo elas o Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, em Santa Rita; o Hospital do Servidor General Edson Ramalho, em João Pessoa; e os serviços de hemodinâmica do Hospital de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes, em Campina Grande, e do Complexo Hospitalar Regional Deputado Janduhy Carneiro, em Patos.

Em caso de dúvidas, há uma Central de Atendimento que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30m, através do telefone (83) 3229-9103.

No site da Fundação (https://www.pbsaude.pb.gov.br/) está disponível a lista de admissão com a relação dos documentos exigidos.