Hospital de Amor de Campina Grande abre vagas para vários cargos

O Hospital de Amor, que é a maior rede da América Latina no tratamento oncológico, abriu vagas para contratação de diversos profissionais que vão atuar na Unidade de Prevenção de Campina Grande. Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected].

As vagas são para as funções de auxiliar administrativo, auxiliar operacional de hotelaria, auxiliar de suporte técnico, controlador de acesso, copeiro, enfermeiro, farmacêutico, técnico de enfermagem, técnico em radiologia, motorista de carreta e telefonista.

Os requisitos para cada cargo são a qualificação mínima exigida e a comprovação de experiência na função. Para os cargos técnicos é exigida a formação técnica e para motorista de carreta é obrigatório ter a habilitação adequada para a atividade.

A previsão é contratar cerca de 20 pessoas imediatamente e, posteriormente, chegar a 36 contratados. Até a implantação total, a projeção é gerar cerca de 200 empregos direta e indiretamente.

Paralelamente, também está sendo realizada uma seleção para a contratação de médicos ginecologistas, mastologistas, radiologistas e ultrassonografistas. Para estes, o currículo deve ser enviado para o e-mail [email protected].

O Instituto de Prevenção de Campina Grande vai funcionar na avenida Marechal Floriano Peixoto, 1186. Ou seja, na estrutura construída para receber o Hospital da Criança e do Adolescente, que agora vai passar a funcionar com o Hospital de Amor e, em breve, com serviços ambulatoriais do que virá a ser no futuro o Hospital Materno Infantil.

A unidade de prevenção de Campina Grande vai atender até 350 mulheres por dia, realizando consultas e exames para o diagnóstico do câncer de mama e do câncer do colo do útero.

O Hospital de Amor também direcionou uma unidade móvel para Campina Grande. A carreta de serviços vai atuar de forma ambulante pela cidade e região, realizando os exames nos bairros e cidades circunvizinhas.

O Hospital de Amor de Barretos (SP) é a maior rede de tratamento oncológico da América Latina e possui 25 unidades, em 18 cidades brasileiras. A articulação para a instalação do serviço em Campina Grande foi intermediada pelo senador Veneziano Vital do Rêgo.