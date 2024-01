Novo prazo para inscrições em concurso público na Paraíba

A Prefeitura de Belém, na Paraíba, reabriu as inscrições do concurso público que tem como objetivo a contratação de 126 profissionais com formação nos níveis fundamental, médio e superior.

Os interessados agora podem se inscrever até o dia 5 de fevereiro de 2024, apenas de maneira online por meio do endereço eletrônico da FACET Concursos, responsável pela organização do certame.

Para que as candidaturas sejam homologadas será preciso realizar o pagamento de taxa com valores entre R$ 72,00 a R$ 112,00.

Este certame disponibiliza oportunidades disponíveis serão distribuídas entre as funções de Agente Administrativo (15); Agente Comunitário de Saúde (11); Agente de Endemias (3); Agente de Trânsito (4); Assistente Social (3); Digitador (2); Jardineiro (2); Nutricionista (3); Pedreiro (2); Pintor (2); Professor de Artes (3); Professor de Ciências (3); Professor de Educação Física (3); Professor de Ensino Religioso (2); Professor de Geografia (3).

Mais: Professor de História (3); Professor de Inglês (3); Professor de Língua Portuguesa (3); Professor de Matemática (3); Professor de Educação Fundamental I – Polivalente (40); Professor para Educação de Jovens e Adultos (2); Professor para Sala de Atendimento Especializado – AEE (5); Psicólogo (2); Psicólogo Educacional (1); Psicopedagogo (2) e Psicopedagogo Clínico (1).

Dentro do total de vagas acima listadas, existem cargos que serão reservados aos profissionais (PCD), que se enquadrem nos requisitos específicos descritos no edital.

Estes profissionais deverão atuar em jornadas de 30 a 40 horas semanais de trabalho, com remuneração que varia de R$ 1.320,00 a R$ 3.851,00 ao mês.

A classificação dos concorrentes acontecerá por meio de prova objetiva, teste de aptidão física e avaliação de títulos. A prova objetiva está prevista para o dia 3 de março de 2024.

Na prova serão cobrados os temas de língua portuguesa, conhecimentos específicos, conhecimentos gerais, matemática e informática.

Este concurso terá validade pelo período de dois anos, com possibilidade de prorrogação por tempo semelhante caso seja necessário