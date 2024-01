PM divulga data para a realização do Exame de Saúde do concurso para soldado

O site da Polícia Militar da Paraíba (wwww.pm.pb.gov.br) divulgou, nessa sexta-feira (26), a convocação para a realização do Exame de Saúde do concurso para soldado da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. A convocação pode ser conferida no Aviso nº 002/2023- CFSD PM / BM-2023.

Conforme o ato, a entrega dos exames acontecerá no período de 4 a 22 de março próximo, no Centro de Educação da Polícia Militar da Paraíba, localizado na rua Cel. Francisco de Assis Veloso, s/n, no bairro de Mangabeira, em João Pessoa.

Os candidatos devem estar atentos e acompanhar o portal da PMPB, onde, posteriormente, será publicada a relação de convocação dos candidatos por dia e horário para apresentação dos exames.

O Exame de Saúde, de caráter eliminatório, é a terceira etapa do concurso e tem por objetivo avaliar o estado geral de saúde, física e mental, do candidato e determinar as condições indispensáveis ao desempenho da atividade militar estadual, constando de exames e testes clínicos, bem como de exames laboratoriais.