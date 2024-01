Há mais de duas décadas, o Governo Federal propõe medidas para incentivar a inserção de jovens no mercado de trabalho. Por meio do Programa Jovem Aprendiz, adolescentes e empresas experimentam um novo modelo de trabalho que traz benefícios para todos os envolvidos.

Neste sentido, a Prefeitura de Campina Grande, por meio do Sine Municipal, busca facilitar a vida dos jovens e adolescentes campinenses, em parceria com o Centro de Integração e Educação Profissional (CIEPE), em realizar o 1º Treinamento Jovem Aprendiz de 2024. O objetivo do treinamento é capacitar jovens de 14 a 23 anos de idade que estejam cursando o Ensino Médio, Técnico ou Superior. O treinamento acontecerá nos dias 5 e 6 de fevereiro.

As atividades serão divididas em dois turnos para melhor aproveitamento dos participantes nas dinâmicas de grupo: Turma A (8h às 12h) e Turma B (13h às 16h), no auditório do Sine Municipal. Para cada turma serão disponibilizadas 50 vagas, totalizando 100 jovens capacitados nesta ação.

As inscrições podem ser realizadas de forma presencial, exclusivamente nos dias 31 de janeiro e 1 de fevereiro, em horário comercial, no Sine Municipal. O jovem interessado em participar ainda pode realizar inscrição através do link: bit.ly/jovemaprendiz2024sine, disponível na Bio do Instagram oficial do Sine-CG: @sinemunicipalcg.

O treinamento é completamente gratuito e os participantes com aproveitamento total receberão certificado de participação. O Sine Municipal está localizado na Rua Santa Clara S\N, centro – próximo ao terminal de integração de passageiros. Para outras informações, está disponível o telefone: (83) 3142-0475.