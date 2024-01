O município de Campina Grande vai contar com a primeira Residência Multiprofissional em Saúde da cidade. O programa foi aprovado pelo Ministério da Educação e está sendo coordenado pela Universidade Federal de Campina Grande, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. As inscrições já estão abertas para formação de turmas em 2024.

Estão sendo ofertadas 11 vagas tendo como área de concentração a Saúde Mental na Atenção Primária à Saúde, com ênfase na saúde comunitária. As categorias profissionais são Enfermagem, Odontologia e Psicologia.

A pós-graduação tem duração de dois anos e os profissionais vão atuar nos serviços municipais da Atenção Primária à Saúde e na Rede de Atenção Psicossocial. A bolsa mensal é no valor de R$ 4.106,09 (quatro mil, cento e seis reais e nove centavos).

São 5 vagas para enfermeiros, sendo 3 de ampla concorrência, 1 para pessoas pretas ou pardas e 1 para pessoa com deficiência; 3 para dentistas, sendo 2 em ampla concorrência e 1 para pessoas pretas ou pardas e 3 para psicólogos, sendo 2 de ampla concorrência e 1 para pessoas pretas e pardas.

Os interessados precisam ter diploma de graduação na área pretendida e ter inscrição no respectivo conselho de classe. As inscrições estão disponíveis até o dia 1 de fevereiro e devem ser realizadas pelo site comprov.ufcg.edu.br.

A taxa de inscrição é no valor de R$ 200,00. A prova de seleção será aplicada no dia 18 de fevereiro no período da tarde. O resultado final está previsto para ser divulgado em 26 de fevereiro e as matrículas ocorrem de 27 de fevereiro a 1 de março.

“A residência Multiprofissional é um processo formativo que objetiva a formação de profissionais qualificados em áreas específicas e contribui para melhoria dos processos de trabalho nos serviços. Os profissionais residentes atuarão nos serviços de Atenção Primária à Saúde e Rede de Atenção Psicossocial do Município, acompanhados por preceptores com expertise na área. Os serviços de saúde que receberem os residentes terão oportunidade de prestar um serviço mais qualificado aos usuários”, disse a coordenadora de educação permanente da Secretaria de Saúde, Núbia Oliveira.

O edital completo está disponível em: https://comprov.ufcg.edu.br/pos-graduacao-lato-sensu/150-residencia-multiprofissional-ccbs-2024.html.

Além desse programa de Residência Multiprofissional em parceria com o Município, a UFCG também está com vagas abertas em um outro edital de Residência Multiprofissional em Área Profissional da Saúde no Hospital Universitário Alcides Carneiro.

O Município também já dispõe de um programa municipal de Residência Médica, que tem mais de 10 anos e com formação em neonatologia, ginecologia e obstetrícia, pediatria e medicina de saúde da família e da comunidade, tendo formado dezenas de médicos na cidade.