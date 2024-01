Hospital de Amor divulga vagas para médicos em Campina Grande

O Hospital de Amor, que é a maior rede da América Latina no tratamento oncológico, abriu vagas para seleção de médicos que vão trabalhar na unidade que será aberta em breve no município de Campina Grande, em parceria com a Prefeitura. As vagas são para ginecologistas, mastologistas, radiologistas e ultrassonografistas.

Os interessados devem enviar o currículo em formato PDF para o e-mail currí[email protected]. Para todas as funções, são exigidas a graduação em medicina e a residência médica na especialidade. Para ginecologista é necessária também a especialização em patologia do trato genital inferior. Para radiologista é obrigatório ter especialização na área e para ultrassonografista é exigido título na área de atuação.

A administração do Hospital de Amor informou também que a seleção para as demais funções será divulgada em breve, com vagas para enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de serviços gerais, auxiliares administrativos e profissionais de tecnologia da informação.

No total, deverão ser gerados 200 empregos diretos. “A implantação e gestão da unidade será coordenada pela fundação, ou seja, os funcionários serão servidores do Hospital de Amor”, explicou o diretor de unidades de prevenção e de unidades móveis da fundação, o médico Raphael Haikel.

O Instituto de Prevenção de Campina Grande vai funcionar na avenida Marechal Floriano Peixoto, 1186. Ou seja, na estrutura construída para receber o Hospital da Criança e do Adolescente, que agora vai passar a funcionar com o Hospital de Amor e, em breve, com serviços ambulatoriais do que virá a ser no futuro o Hospital Materno Infantil.

A unidade de prevenção de Campina Grande vai atender até 350 mulheres por dia, realizando consultas e exames para o diagnóstico do câncer de mama e do câncer do colo do útero. O Hospital de Amor também direcionou uma unidade móvel para Campina Grande. A carreta de serviços vai atuar de forma ambulante pela cidade e região, realizando os exames nos bairros e cidades circunvizinhas.

O Hospital de Amor de Barretos (SP) é a maior rede de tratamento oncológico da América Latina e possui 25 unidades em 18 cidades brasileiras. A articulação para a instalação do serviço em Campina Grande foi intermediada pelo senador Veneziano Vital do Rêgo.