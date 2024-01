Resort disponibiliza 200 vagas para executivo de vendas em João Pessoa

A administração do Acquaí Parks & Resort, empreendimento da empresa europeia Airy Hotels & Leisure, anunciou a abertura de 200 vagas para executivos de vendas autônomos.

O parque aquático, ainda em construção na cidade de João Pessoa, está em busca de profissionais interessados em fazer parte da equipe responsável pela comercialização de seus serviços.

Os candidatos interessados devem enviar seus currículos para o endereço de e-mail [email protected]. Os requisitos incluem ensino médio completo e flexibilidade de horários.

Com obras já em andamento, o Acquaí Park, em conjunto com o Acquaí Resort, tem perspectiva de gerar 5 mil empregos diretos e indiretos na capital paraibana.

O investimento inicial da Airy Hotels & Leisure na economia local é de R$ 700 milhões, sendo R$ 200 milhões destinados à construção do parque aquático, prevendo a criação de aproximadamente 1.400 empregos diretos e 3.800 indiretos.

Os outros R$ 500 milhões serão investidos na construção de um resort, integrado ao complexo.

O empreendimento incluirá 610 apartamentos de luxo com acesso exclusivo ao parque aquático. Além disso, contará com o Acquaí Village, uma área comercial a céu aberto destinada tanto ao público do Acquaí Park quanto ao público externo.

O complexo também se integrará ao Boulevard Ipês, atualmente em construção no Polo Turístico Cabo Branco.

*com informações da TV Cabo Branco