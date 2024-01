A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa) lançou o edital para o processo seletivo para estágio em João Pessoa, Campina Grande, Guarabira, Patos e Sousa, em parceria com o Instituto Euvaldo Lodi (IEL). A bolsa mensal (bolsa auxílio + auxílio transporte) oferecida é de R$ 1 mil para cursos de nível superior e R$ 900 para nível técnico.

O documento com todas as informações pode ser acessado pelo endereço: https://iel.selecao.net.br/informacoes/2. As inscrições serão abertas nesta quarta-feira (24) e seguem até o dia 13 de fevereiro.

O processo de inscrição será feito exclusivamente por meio do site do IEL/PB: www.fiepb.com.br/iel. O estudante selecionado cumprirá carga horária de 20 horas semanais, e o estágio terá duração de um ano, podendo ser prorrogado uma única vez pelo mesmo período.

Será concedida uma bolsa mensal ao estagiário de nível superior no valor de R$ 800, mais auxílio-transporte no valor de R$ 200, totalizando R$ 1 mil. Já para o nível médio/técnico, a bolsa mensal terá o valor de R$ 700 e o auxílio transporte de R$ 200, totalizando R$ 900.

São oferecidas vagas para alunos matriculados nos cursos de Administração, Arquivologia, Biomedicina, Ciências Contábeis, Comunicação Social – Jornalismo, Direito, Enfermagem, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Geoprocessamento, Gestão Pública, Psicologia, Química Industrial, Serviço Social, Tecnologia da Informação (com foco em Desenvolvimento de Sistemas), Técnico em Informática, Técnico em Meio Ambiente e Técnico em Segurança do Trabalho.

Para participar do processo seletivo, o estudante deve possuir Coeficiente de Rendimento Escolar (CRE) igual ou superior a 6,0. O candidato deve comprovar, no momento da inscrição, a formação de 25% a 70% da carga horária prevista, no caso de curso técnico; de 30% a 70%, no caso de curso tecnólogo; 35% a 70%, em caso de graduação de quatro anos; e a formação de 40% a 70% para graduação de cinco anos.

A seleção consistirá numa prova objetiva, que será aplicada com os candidatos que apresentarem os melhores coeficientes de rendimento escolar. Serão 40 questões de múltipla escolha, sendo 10 de Língua Portuguesa, 10 de conhecimentos gerais, e 20 de conhecimentos específicos. De acordo com o edital, no dia 16 de fevereiro será divulgada a relação dos estudantes aptos a realizarem as provas.