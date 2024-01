´Enem dos Concursos´: veja todas as informações já publicadas

Ao longo dos últimos dias, o Paraibaonline publicou uma série de notícias acerca dos editais de concursos públicos que estão sendo lançados pelo governo federal.

Abaixo, os links de todas as matérias já publicadas para você consultar, guardar e compartilhar.

“Enem dos Concursos”: Governo Federal libera editais

https://paraibaonline.com.br/concurso-e-emprego/2024/01/10/enem-dos-concursos-governo-federal-libera-editais/

Mais concurso: Caixa Econômica Federal oferece 4.000 vagas

https://paraibaonline.com.br/concurso-e-emprego/2024/01/16/mais-concurso-caixa-economica-federal-oferece-4-000-vagas/

Concurso público do IBGE oferece quase 900 vagas; veja detalhes

https://paraibaonline.com.br/concurso-e-emprego/2024/01/17/concurso-publico-do-ibge-oferece-quase-900-vagas-veja-detalhes/

Concurso do Ministério do Trabalho; salário inicial acima de R$ 20 mil

https://paraibaonline.com.br/concurso-e-emprego/2024/01/17/concurso-do-ministerio-do-trabalho-salario-inicial-acima-de-r-20-mil/

Concurso unificado: inscrições começam nesta sexta-feira; saiba detalhes

https://paraibaonline.com.br/concurso-e-emprego/2024/01/18/concurso-unificado-inscricoes-comecam-nesta-sexta-feira-saiba-detalhes/

Concurso do Ministério do Planejamento com ampliação de vagas; salário inicial de R$ 20.900

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/01/18/concurso-do-ministerio-do-planejamento-com-ampliacao-de-vagas-salario-inicial-de-r-20-900/

Concurso unificado oferece mais de 600 vagas para nível médio

https://paraibaonline.com.br/concurso-e-emprego/2024/01/19/concurso-unificado-oferece-mais-de-600-vagas-para-nivel-medio/

Mais de 200 mil já se inscreveram no Concurso Nacional Unificado

https://paraibaonline.com.br/concurso-e-emprego/2024/01/21/mais-de-200-mil-ja-se-inscreveram-no-concurso-nacional-unificado/