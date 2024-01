Campina Grande começa semana com mais de 60 vagas de emprego

Esta semana, Campina Grande tem 64 oportunidades de emprego cadastradas no sistema do Sine Municipal. Para acessar os serviços do Sine Municipal presencialmente é necessário procurar o órgão munido de: RG, CPF, comprovante de residência, currículo atualizado e carteira de trabalho.

Todas as oportunidades podem ser consultadas de forma online, através do instagram oficial do Sine Municipal: @sinemunicipalcg.

O Sine Municipal ainda auxilia as empresas locais que buscam profissionais qualificados. Além do apoio logístico nos processos de seleção e recrutamento, o auditório pode ser utilizado gratuitamente com a finalidade de agilizar processos seletivos, eventos e ações conjuntas.

O atendimento do Sine Municipal está disponível de segunda a quinta-feira, de 7h às 17h e na sexta-feira das 07h às 13h. O órgão está localizado na Rua Santa Clara, s

, centro – próximo ao terminal de integração de passageiros.

Estão à disposição as seguintes vagas em Campina Grande:

Analista de sistemas (ensino superior completo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e\ou áreas afins + 6 meses de experiência) 1 vaga

Apontador de obras (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Armador de estruturas de concreto (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência) 2 vagas

Armazenista (ensino fundamental incompleto + 6 meses de experiência) 2 vagas

Artífice de manutenção (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência) 2 vagas

Assistente administrativo (ensino médio completo + 6 meses de experiência) 3 vagas

Atendente de clínica médica (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Atendente de farmácia – balconista (ensino médio completo + 6 meses de experiência em dispensação de medicamentos, vendas e atendimento ao cliente + residência fixa em Campina Grande + disponibilidade para o turno da noite – 00h às 06h ) 2 vagas

Auxiliar administrativo (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Auxiliar contábil (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Carpinteiro (ensino fundamental incompleto + 6 meses de experiência) 2 vagas

Costureiro de máquinas industriais (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Costureiro a máquina na confecção em serie (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Eletrotécnico (ensino técnico completo em eletroeletrônica + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Empregado nos serviços do lar (ensino fundamental incompleto + 6 meses de experiência) 1 vaga

Encanador (ensino fundamental incompleto + 6 meses de experiência) 4 vagas

Encarregado de obras (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Engenheiro civil (ensino superior completo em engenharia civil + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Gerente de produção e operações (ensino superior completo em engenharia de produção e\ou áreas afins + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Gerente de recursos humanos (ensino superior completo em administração de empresas e\ou recursos humanos e\ou psicologia com ênfase em organizacional + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Instrutor de informática (ensino superior completo em ciências da computação e\ou áreas afins + 6 meses de experiência na função + conhecimentos pedagógicos e experiência em sala são diferenciais) 1 vaga

Instrutor de administração (ensino superior completo em administração de empresas e\ou áreas afins + 6 meses de experiência na função + conhecimentos pedagógicos e experiência em sala são diferenciais) 1 vaga

Instrutor em enfermagem (ensino superior completo em enfermagem + 6 meses de experiência na função + conhecimentos pedagógicos e experiência em sala são diferenciais) 1 vaga

Jardineiro (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Mecânico de auto em geral (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Operador de máquina perfuratriz (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Operador de sonda rotativa (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Operador de telemarketing ativo e receptivo (ensino médio completo + habilidade em conversação persuasiva e contato com clientes + conhecimentos de pacote office) 10 vagas

Pedreiro (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) 7 vagas

Pedreiro de fachada (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Pintor de paredes (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Recepcionista de hotel (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Repositor de mercadorias (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) 2 vagas

Serralheiro (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Soldador (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência com máquina MIG) 1 vaga

Técnico de edificações (ensino técnico completo em edificações + 6 meses de experiência) 1 vaga

Técnico em Segurança do Trabalho (ensino técnico completo em segurança do trabalho + 6 meses de experiência) 1 vaga

Vendedor pracista (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga.