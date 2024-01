Sine Paraíba oferta quase 500 vagas de emprego em 12 cidades

O Sistema Nacional de Emprego da Paraíba (Sine-PB) oferece, a partir da próxima semana, 494 vagas, distribuídas por 12 cidades, para quem está em busca de emprego. Em João Pessoa, se encontra o maior número de oportunidades, num total de 180, sendo 32 das vagas para motorista de ônibus urbano. Há também opções de trabalho nos municípios de Conde, São Bento, Campina Grande, Guarabira, Patos, Santa Rita, Mamanguape, Sapé, Pombal, Bayeux e Cabedelo.

A partir da segunda-feira (22), na capital paraibana, estarão disponibilizadas: 13 vagas para pedreiro, 13 para vendedor pracista, 10 para auxiliar de armazenamento, 6 para costureira de máquina reta, 5 para calceteiro, 4 para garçom, 2 para pedagogo, 1 para manicure, entre outras funções.

Na cidade de Conde, serão 80 vagas de emprego para os cargos de armazenista (50), auxiliar de logística (8), fiscal de prevenção de perdas (8), auxiliar de faturamento (2), entre outras.

No município de São Bento, são 66 vagas, das quais 26 para operador de caixa, 19 para repositor em supermercados, 11 para fiscal de prevenção de perdas e outras.

Em Campina Grande, há 57 vagas para funções bem variadas. Tratam-se de oportunidades para agente de vendas, auxiliar administrativo, bordador, serralheiro, eletricista, ajudante de padeiro, soldador, trabalhador rural, técnico de edificações, ajudante de pintor, cozinheiro de restaurante e outras mais.

Das 53 vagas disponibilizadas na cidade de Guarabira, 48 são para costureira em geral.

Tanto no posto do Sine-PB de Patos quanto no de Santa Rita estarão abertas 17 vagas para gerente comercial (3 em Patos), pizzaiolo (1 em Patos), vendedor interno (3 em Santa Rita), caldeireiro (2 em Santa Rita), entre outras.

No município de Mamanguape, serão 11 ofertas de trabalho na próxima semana pelo Sine-PB, entre elas: auxiliar de cozinha (4), açougueiro (1), frentista (1) e nutricionista (1).

Sapé disponibilizará cinco vagas de emprego para consultor de vendas, motorista de ônibus rodoviário, técnico de construção civil e office-boy.

No posto do Sine estadual de Pombal, as três opções de emprego são na área de vendas e, em Bayeux, também haverá três vagas à disposição na segunda-feira, sendo essas para os cargos de borracheiro e serralheiro.

Já na cidade de Cabedelo, as duas opções de emprego são para marceneiro e auxiliar de marceneiro.

O Sine-PB possui atualmente 15 postos em funcionamento, e mais quatro unidades de atendimento em 15 municípios: João Pessoa, Campina Grande, Cajazeiras, Mamanguape, Monteiro, Pombal, Sapé, Bayeux, Conde, Guarabira, Itaporanga, São Bento, Santa Rita, Cabedelo e Patos.

O Sistema realiza o trabalho de recrutamento de pessoal para empresas instaladas ou que irão se instalar no estado. Esses serviços podem ser solicitados pelo e-mail: [email protected].

Confira aqui as vagas

Telefones do Sine-PB para contato:

João Pessoa – 3218-6617 – 3218-6600

Bayeux – 3253-2818

Cabedelo – 3250-3270

Cajazeiras -3531-7003

Campina Grande – 3310-9412

Guarabira – 3271-3252

Itaporanga – 3451-2819

Mamanguape – 3292-1931

Monteiro – 99863-3217

Patos – 3421-1943

Santa Rita – 3229-3505

Sapé – 3283-6460

Pombal – 3431-3545

Conde – 3298-2025

São Bento – 3444-2712