Empresas de Campina Grande oferecem mais de 60 vagas de emprego

A segunda semana do ano começa com 62 oportunidades de trabalho, oferecidas por diversas empresas de Campina Grande e intermediadas pelo Sine Municipal. Deste total, 39 estão destinados ao HELP Hospital e Centro Universitário.

Para acessar a lista destas vagas, basta entrar no link: https://unifacisa.solides.jobs Além das contratações imediatas, existem 81 oportunidades para o banco de talentos do Help.

Os profissionais interessados nas vagas de Atendente de Farmácia, Operador de Caixa PCD e Consultor de Vendas, podem enviar e-mail direcionado aos recrutadores no seguinte endereço eletrônico: [email protected].

Para as demais vagas, basta acessar os serviços do Sine Municipal, presencialmente ou on-line. É necessário estar munido de: RG, CPF, comprovante de residência, currículo atualizado e carteira de trabalho.

Os candidatos que buscam vagas específicas para PCDs devem apresentar laudo médico atualizado. Todas as oportunidades também podem ser consultadas de forma online, através do instagram oficial do Sine Municipal: @sinemunicipalcg.

O Sine Municipal ainda auxilia as empresas locais que buscam profissionais qualificados. Além do apoio logístico nos processos de seleção e recrutamento, o auditório pode ser utilizado gratuitamente com a finalidade de agilizar processos seletivos, eventos e ações conjuntas.

O atendimento do Sine Municipal está disponível de segunda a quinta-feira, de 7h às 17h e na sexta-feira das 07h; na rua Santa Clara, s

, centro – próximo ao Terminal de Integração de Passageiros.

Para esta semana, estão disponíveis as seguintes vagas:

Apontador de obras (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Atendente de clínica médica (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Atendente de farmácia (ensino médio completo + 6 meses de experiência em dispensação de medicamentos, vendas e atendimento ao cliente + residência fixa em Campina Grande + disponibilidade para o turno da noite – 00h às 06h) 2 vagas

Auxiliar de confeitaria (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Costureiro na confecção em série (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Consultor de vendas (ensino médio completo + habilidades com informática + residência fixa em Campina Grande + profissional estimulado por vendas com metas + experiência em vendas de cosméticos é diferencial) 2 vagas

Eletrotécnico (ensino técnico completo em eletroeletrônica + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Empregado nos serviços do lar (ensino fundamental incompleto + 6 meses de experiência) 2 vagas

Encarregado de obras (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Estoquista (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Instrutor de informática (ensino superior em ciências da computação e\ou áreas afins + 6 meses de experiência na função + conhecimentos pedagógicos e experiência em sala são diferenciais) 1 vaga

Mecânico de auto em geral (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Operador de caixa PCD (ensino médio completo + habilidades com informática + afinidade com atendimento ao cliente + residência fixa em Campina Grande + laudo médico atualizado a no máximo 3 meses) 3 vagas

Professor de administração (ensino superior completo em administração de empresas + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Professor de enfermagem no ensino superior (ensino superior completo em enfermagem + 6 meses de experiência na função + mestrado e doutorado são diferenciais) 1 vaga

Recepcionista atendente (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Recepcionista de hotel (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Técnico em segurança do trabalho (ensino técnico completo em segurança do trabalho) 1 vaga.