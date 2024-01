Saiba quando sai o resultado do concurso da Polícia Militar da Paraíba

O subcomandante-Geral da Polícia Militar da Paraíba, Cel. José Ronildo de Sousa, responsável pelo concurso público da instituição, em entrevista concedida à imprensa, disse que até o final de fevereiro deverá sair o resultado do concurso realizado no ano passado para preenchimento de 1.100 vagas na PM e no Corpo de Bombeiros.

Conforme o comandante, como o processo é feito em quatro etapas (exame intelectual, com provas objetiva e discursiva, exame psicológico, exame de saúde e, exame de aptidão física), demora um pouco para o resultado final.

O certame se encontra na segunda etapa no qual foram realizados 27 mil testes psicológicos com 3.800 candidatos.

“Esses exames estão sendo corrigidos pela banca IBFC,em São Paulo. É uma correção manual porque cada exame tem que ser corrigido por um profissional e eu estou tentando com a banca acelerar esse processo na contratação de mais psicólogos para que o resultado saia o mais rápido possível. Eles me garantiram, que agora entre a primeira e segunda quinzena de janeiro entregam o resultado”, explicou.

Assim que sair o resultado do exame psicológico, será publicado o chamamento dos aptos para a realização da terceira etapa, que é o exame de saúde, que segundo o subcomandante, será necessário um prazo maior porque os laboratórios estão muito cheios e tem exame que demora um tempo maior porque é feito fora do estado.

“Vamo conceder um prazo de aproximadamente trinta dias para que o laboratório faça a entrega e vamos marcar a data para cada grupo receber o resultado no Centro da Polícia Militar, após a essa entrega, os que forem considerados aptos passarão para a última etapa que é o teste de aptidão física (TAF)”, destacou.

O TAF deverá acontecer no final de fevereiro para que após isso se tenha a relação final dos aprovados no concurso.

“Mas está tudo transcorrendo dentro do que nós planejamos e do que foi contratado pela banca. O imprevisto que aconteceu foi que tentaram fraudar nas provas, mas os envolvidos foram presos, mas as demais etapas estão acontecendo dentro da normalidade”, garantiu o subcomandante da PM.