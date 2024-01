Serão encerradas no próximo domingo (7) as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado que visam o preenchimento de 34 vagas temporárias para reposição do quadro de servidores técnicos administrativos de níveis médio/técnico e superior da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). A seleção é organizada pela Comissão Permanente de Concursos (CPCon) da Instituição.

O Processo Seletivo consta de prova escrita objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todas as funções, de acordo com a especificidade de cada edital. O prazo de validade será de um ano, a contar da data da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, por igual período, a critério da Universidade.

Os candidatos aprovados dentro do número de vagas serão convocados mediante a necessidade da demanda de trabalho institucional para cada função. Os contratos terão a validade de até um ano, podendo ser prorrogados, desde que o período total não exceda quatro anos.

Seleção Nº 003

No Processo Seletivo Simplificado Nº 003/2023, são oferecidas, no total, 22 vagas, incluída uma vaga destinada a Pessoas com Deficiência, bem como três vagas para a população negra. As vagas de nível médio e técnico são para as funções de Almoxarife (para o Câmpus VIII – Araruna); Assistente Administrativo (Câmpus I – Campina Grande); Auxiliar de Biblioteca (para os câmpus I e VIII); Técnico em Enfermagem do Trabalho (Câmpus I). As vagas de nível superior são para a função de Nutricionista, para os câmpus II (Lagoa Seca) e IV (Catolé do Rocha).

Seleção Nº 004

O Processo Seletivo Simplificado Nº 004/2023 oferece 12 vagas, para nível médio e superior. Para as vagas de nível médio/técnico, as funções ofertadas são de Atendente de Consultório Dentário (Câmpus I); Técnico em Agropecuária (Câmpus II); Técnico em Laboratório (Bromatologia) – Câmpus II; Técnico em Laboratório (Histopatologia Oral) – Câmpus I; Técnico em Laboratório (Manutenção de Equipamentos Odontológicos) – Câmpus VIII; Técnico em Laboratório (Microbiologia de Alimentos) – Câmpus I; Técnico em Laboratório (Microbiologia) – Câmpus II; Técnico em Laboratório (Química e Fertilidade do Solo) – Câmpus II. Para o nível superior, a vaga é para Bibliotecário (Câmpus I).

As informações completas encontram-se nos editais e anexos, disponíveis em https://cpcon.uepb.edu.br.