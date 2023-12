Caged: crescimento recorde na geração de empregos formais em João Pessoa

A capital paraibana registrou, em novembro, o maior saldo de empregos do ano: foram 2.356 novas vagas criadas no mercado de trabalho na cidade, apenas no referido mês.

Os dados foram divulgados nesta semana pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), e representam um aumento de 47,82% de postos de trabalho formais, em comparação ao mesmo período no ano passado.

Com a marca atingida em novembro, o número de trabalhadores com carteira assinada em João Pessoa alcançou um pico de 188.205, o mais alto desde o início da série histórica do Caged, em janeiro de 2020.

“Esse feito não apenas ressalta a capacidade da cidade em gerar empregos, como também reflete sua resiliência e habilidade em criar um ambiente propício para o crescimento econômico sustentável”, destacou o secretário executivo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho municipal, João Bosco.

O estudo também constatou um resultado expressivo quanto a taxa de desocupação, calculada no terceiro trimestre de 2023: ela caiu para 9,6%, o menor nível desde 2015.

“Esse dado é um testemunho da constante melhoria no cenário econômico da cidade, que continua a atrair investimentos e oportunidades de trabalho”, acrescentou Bosco.

Liderança – Com um aumento de 1,26% na marca de emprego formal, registrada do início ao fim de novembro, João Pessoa superou os índices da Paraíba, do Nordeste e do Brasil.

De janeiro a novembro, a capital registrou um crescimento acumulado de 5,93%, também superior ao índice estadual, o regional e o nacional.

“Todos os setores, no município, com exceção da Agropecuária, apresentaram desempenho positivo. O setor de Serviços liderou as contratações com 1.541 novas vagas, seguido por Comércio e Construção. Esses números não são apenas estatísticas; eles representam histórias de sucesso, sonhos realizados e famílias sustentadas”, explicou o assessor técnico da prefeitura, Amadeu Fonseca.

Acumulado – O saldo anual de João Pessoa é igualmente impressionante, com um aumento de 33,72%, em comparação ao mesmo período de 2022.

Os setores de Serviços, Construção e Comércio foram os grandes protagonistas, com crescimento significativo em termos de criação de vagas. Segundo Amadeu Fonseca, a cidade ter atingido, em novembro, a marca de 10.539 empregos, é algo para se comemorar.

“Com esses números, a capital paraibana se consolida como um exemplo de sucesso no Brasil, superando desafios econômicos e se estabelecendo como um polo de oportunidades e prosperidade. A cidade não só celebra um ano de resultados positivos, mas também se posiciona com otimismo para um futuro ainda mais promissor”, destacou.