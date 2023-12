UEPB divulga edital de novo concurso público para docentes

A Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), por meio da Comissão de Acompanhamento, Supervisão e Logística, divulgou o edital referente a um novo concurso público para docentes da Instituição.

Ao todo, estão sendo oferecidas 47 vagas, sendo 36 para ampla concorrência, nove para candidatos(as) declarados pretos(as)/pardos(as) e duas para pessoas com deficiência. O edital já está disponível, como também pode ser encontrado no Diário Oficial do Estado.

As inscrições serão feitas on-line, por este link. Os salários vão de R$ 6.353,38 a 8.338,82, para um regime de trabalho T-40.

As inscrições terão início em 5 de janeiro e podem ser feitas até 5 de fevereiro. As inscrições homologadas serão divulgadas no dia 8. Já a prova escrita está marcada para o dia 17 de março. O resultado final está programado para ser divulgado em 26 de maio.

As provas serão de expressão escrita, oral e exame de títulos. Todas as informações sobre o concurso para docentes, como cronograma completo, disposição finais, inscrição, documentos para inscrição, distribuição de vagas, solicitação de isenção, realização das provas, quadro de vagas, Comissão de Heteroidentificação, requisitos para investidura no cargo, realização das provas, entre outros, constam no edital.