Petrobras faz concurso público para contratar centenas de pessoas

A Petrobras anunciou nesta terça-feira (26) um concurso público para cargos de nível técnico com mais de 900 vagas e salário inicial de quase R$ 6 mil.

A novidade do Concurso é a reserva de 20% das vagas para pessoas com deficiência, bem acima do percentual mínimo exigido por lei, que é de 5%.

Além das vagas para PCD, o processo seletivo também vai reservar 20% das vagas para negros, conforme estabelece a lei.

Os candidatos que forem contratados terão direito a benefícios específicos para pessoas com deficiência, como opção de teletrabalho integral para a área administrativa e reembolso de auxílio cuidador.

A Petrobras ainda implementou ações para facilitar o acesso de pessoas com deficiência durante o processo seletivo.

Uma delas é o aumento da validade do laudo que atesta a deficiência para 36 meses, o prazo anterior era de 12 meses. A pessoa também vai poder solicitar adaptações ou fornecimento de tecnologias assistivas no dia das provas.

As inscrições começam nesta quinta-feira e seguem até 31 de janeiro, com taxa de inscrição de R$ 62. Quem for inscrito no cadastro único de programas sociais do Governo Federal ou já doou a medula óssea pode pedir isenção do valor.

O concurso não exige comprovação de experiência profissional. Haverá ainda mais de 5 mil vagas para cadastro de reserva.

As informações completas do edital podem ser consultadas no site da organizadora do concurso, a Cebraspe.