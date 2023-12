Última semana do ano começa com mais de 200 vagas de emprego em Campina

No Dia de Natal, o Sine de Campina Grande tem um presente para os trabalhadores que desejam voltar ao mercado de trabalho: o sistema de cadastro do órgão registra 205 oportunidades de emprego, na última semana de 2023.

Os interessados nas vagas devem procurar o Sine municipal, de forma presencial, munido de: RG, CPF, comprovante de residência, currículo atualizado e carteira de trabalho.

Todas as oportunidades também podem ser consultadas de forma online, através do instagram oficial do Sine Municipal: @sinemunicipalcg. Do total de vagas oferecidas, 173 estão destinados ao HELP e Centro Universitário, conforme a lista disponível no link: https://unifacisa.solides.jobs

O Sine Municipal ainda auxilia as empresas locais que buscam profissionais qualificados. Além do apoio logístico nos processos de seleção e recrutamento, o auditório pode ser utilizado gratuitamente com a finalidade de agilizar processos seletivos, eventos e ações conjuntas. Além disso, o Sine também oferece qualificação profissional e orientações de empregabilidade.

O atendimento do Sine Municipal estará disponível, excepcionalmente, até às 12h da quinta-feira, 28. Na sexta-feira, 29, não haverá expediente, em virtude de uma dedetização rotineira no prédio.

As atividades serão retomadas na terça-feira, 02, após o feriado de confraternização universal, no horário de expediente normal, das 07h às 17h.

Estão à disposição as seguintes vagas em Campina Grande:

Armador de estruturas de concreto (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) 5 vagas

Atendente balconista (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 2 vagas

Auxiliar de manutenção predial (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Cabeleireiro (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Consultor de vendas (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 3 vagas

Costureiro na confeccao em serie (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 2 vagas

Cozinheiro de restaurante (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Esteticista (ensino superior completo em biomedicina e\ou fisioterapia e\ou enfermagem + 6 meses de experiência na função ou comprovar especialização em depilação a laser) 1 vaga

Ferramenteiro (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência) 1 vaga

Mecânico de automóvel (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Montador instalador de acessórios (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Pizzaiolo (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência) 1 vaga

Técnico em manutenção eletrônica (ensino técnico e\ou equivalente completo + 6 meses de experiência) 1 vaga

Vendedor de plano de saúde (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Vendedor interno (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Vendedor pracista (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 9 vagas.