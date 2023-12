Prefeitura de Juru já realiza inscrições para concurso público

A Prefeitura de Juru, na Paraíba, ajustou o edital do Concurso Público, destinado à contratação de profissionais de diferentes áreas.

De acordo com o edital republicado, algumas funções tiveram modificações em requisitos exigidos.

O referido certame disponibiliza 63 vagas, além de cadastro reserva, para os cargos das seguintes escolaridades:

Nível fundamental incompleto: Auxiliar de Serviços (3); Coveiro (1); Gari (2); Motorista – D (4); Vigia (3);

Nível médio/técnico: Agente Comunitário de Saúde (3); Assistente Administrativo (2); Auxiliar de Consultório Dentário (1); Auxiliar de Creche (3); Técnico em Enfermagem (4);

Nível superior: Assistente Social (2); Profissional de Educação Física (4); Enfermeiro (3); Fisioterapeuta (1); Fiscal de Tributos (1); Fonoaudiólogo (1); Nutricionista (2); Médico Clínico Geral (3); Psicólogo (2); Terapeuta Ocupacional (1); Psicopedagogo (1); Professor Ensino Fundamental – Anos Iniciais (5); Professor Educação Infantil (4); Professor Ensino Fundamental Anos Finais – Português (1); Professor Ensino Fundamental Anos Finais – Educação Física (2); Professor Ensino Fundamental Anos Finais – Arte (1); Professor Ensino Fundamental Anos Finais – Língua Inglesa (1); Professor Ensino Fundamental Anos Finais – Matemática (2); Professor Ensino Fundamental Anos Finais – História (1); Professor Ensino Fundamental Anos Finais – Geografia (1); Professor Ensino Fundamental Anos Finais – Ciências (1); Professor de Libras (1).

Vale ressaltar que entre as oportunidades, há inclusão de vagas para as pessoas que se enquadram nos itens especificados no edital.

Aos profissionais efetivados, o salário ofertado varia de R$ 1.320,00 a R$ 4.600,00, referente à jornada de trabalho de 30 a 40 horas semanais.

Os interessados podem se inscrever até o dia 21 de janeiro de 2024, no site EducaPB, mediante o pagamento de R$ 60,00 a R$ 90,00 de taxa de inscrição, de acordo com o nível de escolaridade.

Entretanto, os candidatos que se enquadram nos critérios do edital podem solicitar a isenção no valor da taxa até 8 de janeiro de 2024.

Como forma de classificação, todos os candidatos inscritos serão avaliados por meio de prova objetiva, prevista para ser aplicada no dia 10 de março de 2024.

Haverá análise de títulos para os cargos de nível superior. Já para Motorista categoria D, será realizada prova prática, no provável período de 14 de abril de 2024.

A prova objetiva é composta por 30 ou 40 questões de múltipla escolha, distribuídas entre os seguintes conteúdos programáticos: língua portuguesa, conhecimentos gerais, conhecimentos específicos e/ou informática.

O prazo de validade deste Concurso Público será de um ano, da data de sua homologação, podendo ser prorrogado a critério do Poder Executivo Municipal, por igual período.