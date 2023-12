Prefeitura de Campina convoca de uma só vez 262 concursados

O prefeito Bruno Cunha Lima fez um importante anúncio na noite deste sábado, 23, antevéspera do Natal: a nomeação de 262 concursados da Prefeitura de Campina Grande, os remanescentes que estavam na fila de espera.

Com esses novo atos, em seu governo, Bruno efetivou 1.201 nos quadros do Município – 20% de todos os ingressos em toda a história da Prefeitura.

Veja o relatório dos concursados (PDF)

De acordo com o prefeito Bruno, esse verdadeiro “presente de Natal” para quase 300 concursados e suas respectivas famílias está sendo possível agora por conta dos ajustes e restrições feitos na máquina administrativa do Município no final de setembro deste ano.

O Semanário do Município, em sua edição extra deste sábado, praticamente reserva todos os espaços para as nomeações em massa pela caneta de Bruno. Com a medida, fica fortalecida a política de ingresso no serviço público municipal por concurso público.

Um outro ponto destacado por Bruno Cunha Lima: um automático impacto positivo na Previdência do Município, já que os novos quadros efetivos passam a contribuir com o Ipsem.