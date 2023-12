Campina Grande inicia semana com mais de 200 vagas de emprego

Campina Grande segue oferecendo oportunidades de trabalho e, nesta semana, tem 204 vagas para quem busca emprego com carteira assinada. As vagas são oferecidas por diversas empresas, dos mais variados setores e podem ser consultadas por meio do cadastro de empregos do Sine Municipal. Do total de vagas oferecidas, 175 são destinadas ao HELP, novo hospital inaugurado recentemente, na cidade.

Há vagas para contratação imediata, além do cadastro de reserva. Para acessar a lista de oportunidades basta entrar no link: https://unifacisa.solides.jobs

Os interessados em oportunidades de emprego devem procurar o Sine Municipal munidos de: RG, CPF, comprovante de residência, currículo atualizado e carteira de trabalho.

Todas as oportunidades também podem ser consultadas de forma online, através do instagram oficial do Sine Municipal: @sinemunicipalcg.

O Sine Municipal ainda auxilia as empresas de Campina Grande que buscam profissionais qualificados. Além do apoio logístico nos processos de seleção e recrutamento, o auditório pode ser utilizado gratuitamente pelas empresas parceiras para processos seletivos, eventos e ações conjuntas. O atendimento ao público está disponível de segunda a quinta-feira, de 7h às 17h e na sexta-feira, de 7h às 13h.

Estão à disposição as seguintes vagas em Campina Grande:

Apontador de obras (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Armador de estruturas de concreto (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) 5 vagas

Auxiliar de cozinha (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Consultor de vendas (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 3 vagas

Costureiro na confecção em serie (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 2 vagas

Cozinheiro de restaurante (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Empregado nos serviços gerais do lar (ensino fundamental incompleto + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Encarregado de obras (ensino fundamental incompleto + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Esteticista (ensino superior completo em biomedicina e\ou fisioterapia e\ou enfermagem + 6 meses de experiência na função ou comprovar especialização em depilação a laser) 1 vaga

Ferramenteiro (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência) 1 vaga

Gesseiro (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência) 1 vaga

Mecânico de automóvel (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Montador instalador de acessórios (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Pedreiro (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência) 5 vagas

Supervisor comercial (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Técnico em manutenção eletrônica (ensino técnico e\ou equivalente completo + 6 meses de experiência) 1 vaga

Vendedor interno (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Vendedor pracista (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga.