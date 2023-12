Inscrições para concurso público em Cabedelo começam na próxima semana

A Prefeitura de Cabedelo realiza um novo concurso público, com o objetivo de preencher 140 vagas para profissionais de níveis médio, técnico e superior.

As oportunidades são para os seguintes cargos:

Assistente social (6); Assistente Social PSF (2); Fiscal De Tributos (3); Biomédico (2); Bombeiro Civil (2); Cirurgião Dentista PSF (2); Condutor Socorrista (2); Educador Físico (2); Enfermeiro (10); Enfermeiro Intensivista (3); Enfermeiro Intensivista Neonatologista (3); Enfermeiro PSF (4); Farmacêutico (4).

Mais: Fiscal De Postura (1); Fisioterapeuta (4); Fisioterapeuta Especialidade em Quiropraxia (1); Fisioterapeuta PSF (2); Fisioterapeuta UTI Adulto (3); Fisioterapeuta UTI Neonatologista (2); Fonoaudiólogo (3); Fonoaudiólogo PSF (1); Médico Cirurgião Geral (3); Médico Cirurgião Vascular (1); Médico Infectologista (1); Médico Intensivista (5); Médico Nefrologista (1); Médico Intensivista Neonatologista (2).

E ainda: Médico Neurologista (1); Médico Neurologista Infantil (1); Médico Proctologista (1); Médico Psiquiatra (2); Médico Psiquiatra Infantil (1); Médico Urologista (1); Médico Veterinário (2); Nutricionista (2); Nutricionista PSF (2); Professor De Ensino Religioso (4); Psicólogo (9); Psicólogo Infantil (1); Psicólogo PSF (5); Técnico De Enfermagem Intensivista (10); Técnico De Enfermagem UTI Neonatologista (2); Técnico Em Enfermagem (10); Técnico Em Enfermagem PSF (8); Técnico Em Laboratório (2); Terapeuta Ocupacional UTI (1).

Dentro do quantitativo de vagas ofertadas, há oportunidades para candidatos que se enquadram nos critérios especificados no edital.

Para concorrer a uma das vagas é necessário que o candidato comprove o nível de escolaridade exigido para a função em que deseja atuar, tenha idade mínima de 18 anos, dentre outros requisitos.

Ao serem admitidos, os profissionais deverão cumprir jornadas de 20 a 40 horas semanais e contarão com remuneração mensal de R$ 1.333,20 a R$ 1.811,08, além de gratificação.

Os interessados podem se inscrever a partir das 8h do dia 20 de dezembro de 2023 até às 23h59 do dia 21 de janeiro de 2024 (horário local), pelo site Educa, com taxas de R$ 40,00 a R$ 78,00.

Vale pontuar que a solicitação de isenção do valor poderá ser feita entre os dias 20 de dezembro de 2023 a 2 de janeiro de 2024.

A classificação dos candidatos será realizada por meio de prova objetiva para todos os cargos, prevista para o dia 25 de fevereiro de 2024, além de prova de títulos (para os cargos de nível superior), e prova prática (para os cargos de Bombeiro Civil e Condutor Socorrista), prevista para o dia 24 de março de 2024.

O conteúdo programático consistirá em questões de português, informática e conhecimentos específicos.

O concurso terá validade de dois anos, contados da data de sua homologação, podendo ser prorrogado a critério do Poder Executivo Municipal, por igual período.