Sine oferta mais de 550 vagas de emprego em 11 cidades da Paraíba

Sistema Nacional de Emprego da Paraíba (Sine-PB) disponibiliza, nesta segunda-feira (18), 552 vagas de trabalho. As oportunidades estão disponíveis em onze municípios do estado. Campina Grande conta com o maior número de vagas (223), seguida da Capital (125). As demais ofertas de trabalho são nos municípios de São Bento, Santa Rita, Patos, Sapé, Mamanguape, Guarabira, Pombal, Cabedelo e Bayeux.

Em Campina Grande, 30 das vagas são apenas para servente de obras, 25 para ajudante de obras e 13 para auxiliar de logística. Já em João Pessoa, 20 vagas são para auxiliar de limpeza, 15 para pedreiro e 13 para vendedor pracista.

O município de São Bento tem 114 vagas para quem está em busca de trabalho na região. Os cargos são: operador de caixa (26), repositor de supermercado (19), açougueiro (10), entre outros.

Na cidade de Santa Rita há 37 vagas, entre as quais estão as de auxiliar de linha de produção (15), torneiro mecânico (duas) e operador de caldeira (duas).

Em Patos, no Sertão, são 31 vagas para quem está à procura de emprego. Há oportunidade para costureira em geral (10), motorista de automóveis (três), além de seis vagas na área de vendas e etc.

Os municípios de Sapé e Mamanguape dispõem de cinco vagas de emprego em áreas variadas. Guarabira tem quatro vagas, todas para vendedor pracista.

Tanto em Pombal, quanto em Cabedelo há três vagas disponíveis para trabalho. Em Pombal, para biblioteconomista e eletricista. Já em Cabedelo, nas funções de borracheiro, soldador e costureira de máquina reta.

Quem procura emprego na cidade de Bayeux, na semana que vem encontra vagas no posto do Sine-PB para o cargo de vendedor pracista.

O Sine-PB possui atualmente 15 postos em funcionamento, e mais quatro unidades de atendimento em 15 municípios: João Pessoa, Campina Grande, Cajazeiras, Mamanguape, Monteiro, Pombal, Sapé, Bayeux, Conde, Guarabira, Itaporanga, São Bento, Santa Rita, Cabedelo e Patos.

O Sistema realiza o trabalho de recrutamento de pessoal para empresas instaladas ou que irão se instalar no estado. Esses serviços podem ser solicitados pelo e-mail: [email protected].

Confira as vagas

Telefones para contato:

João Pessoa – 3218-6617 – 3218-6600

Bayeux – 3253-2818

Cabedelo – 3250-3270

Cajazeiras -3531-7003

Campina Grande – 3310-9412

Guarabira – 3271-3252

Itaporanga – 3451-2819

Mamanguape – 3292-1931

Monteiro – 99863-3217

Patos – 3421-1943

Santa Rita – 3229-3505

Sapé – 3283-6460

Pombal – 3431-3545

Conde – 3298-2025

São Bento – 3444-2712