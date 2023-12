Quase 4 mil candidatos que disputam as 1.100 vagas do concurso para soldado da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar serão submetidos, neste fim de semana, ao exame psicológico, que será aplicado em João Pessoa para os concorrentes de todo o Estado. Esta fase é eliminatória e participam os candidatos que foram habilitados na primeira etapa (provas objetiva e discursiva).

O exame psicológico é feito para avaliar as condições do candidato para o exercício do cargo, usando técnicas e testes em conformidade com a legislação do Conselho Federal de Psicologia. Serão avaliadas mais de dez características e serão considerados aptos para seguir para a próxima fase quem apresentar traços de personalidade compatíveis com o exercício das atividades de policial militar ou bombeiro militar.

Cuidados

A comissão avaliadora orienta que nas horas que antecedem o exame psicológico, os candidatos devem procurar dormir bem na noite anterior, alimentar-se adequadamente no dia do teste e, principalmente, evitar a ingestão de bebidas alcoólicas.

Ao todo, são 3.882 candidatos nesta fase, que serão divididos em 4 turmas para fazer o exame psicológico – todos na Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Duas turmas vão fazer no sábado (8h às 12h e 14h às 18h) e as outras duas, no domingo (8h às 12h e 14h às 18h).

Para saber o turno e sala específicos, os candidatos devem acessar o site www.ibfc.org.br , na aba “Local de Prova”, que tem o cartão de convocação com as informações. Os concorrentes devem comparecer à UFPB com o cartão de convocação, documento original de identificação oficial com foto, duas canetas esferográficas azuis e dois lápis pretos nº 2.