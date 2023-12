O Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa (Sine-JP) inicia a semana trazendo diversas oportunidades para quem almeja ingressar no mercado de trabalho, na capital paraibana, em mais de 40 funções. A partir desta segunda-feira (11), serão disponibilizadas 248 vagas.

No destaque, a lista traz 100 vagas para atendente de telemarketing, na empresa AeC. Não há exigência de experiência comprovada em carteira. Porém, é necessário ter Ensino Médio completo e boa digitação, e residir em João Pessoa. Os candidatos do sexo masculino devem apresentar, também, a reservista.

Para concorrer, as pessoas interessadas têm que, primeiramente, acessar o site http://sou.aec.com.br, realizar um cadastro, e responder a uma prova de pré-seleção. Aquelas que forem classificadas nessa etapa inicial serão notificadas pela empresa por e-mail.

Com o comprovante de classificação, é preciso comparecer ao Sine-JP portando RG e CPF, para receber uma carta de encaminhamento para participar das entrevistas. Elas serão realizadas pela equipe da própria empresa, no auditório do Sine-JP, terça-feira (12) e quarta-feira (13).

Mais vagas

A lista da semana traz ainda 18 oportunidades para garçom; 13 para pedreiro; dez para servente de obras; nove para auxiliar de cozinha; oito para cozinheiro em geral; seis para auxiliar de limpeza; seis para oficial de serviços gerais na manutenção de edificações; cinco para manobrista; quatro para vendedor interno, entre outras.

Os interessados devem se dirigir à sede do Sine-JP. As informações sobre todas as vagas disponíveis para a semana e os critérios necessários para se candidatar a cada uma delas podem ser conferidos no Painel da Empregabilidade, no endereço www.joaopessoa.pb.gov.br/servico/painel-da-empregabilidade/

Serviço

O Sine-JP fica na Avenida João Suassuna, 49, exatamente no primeiro casarão da Villa Sanhauá, próximo à Praça Antenor Navarro, no Varadouro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (83) 98654-8978.