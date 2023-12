João Pessoa inicia semana com 170 vagas de emprego

O Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa (Sine-JP) inicia a semana trazendo diversas oportunidades para quem almeja ingressar ou se reposicionar no mercado de trabalho.

Para esta semana, estão sendo disponibilizadas 170 vagas, que abrangem mais de 40 funções. Além disso, na manhã desta segunda-feira (4), o serviço vai promover uma capacitação gratuita de operador de caixa.

Os interessados nas vagas e no curso devem se dirigir à sede do Sine-JP, que fica no bairro do Varadouro.

No destaque, a lista de oportunidades de emprego traz 24 vagas para pedreiro; 19 para servente de obras; 14 para vendedor interno; 13 para auxiliar de cozinha; nove para lavadeira em geral; oito para garçom; seis para balconista de açougue; cinco para manobrista; quatro para atendente de telemarketing; três para camareira de hotel; entre outras.

As informações sobre todas as vagas disponíveis para a semana e os critérios necessários para concorrer a cada uma delas podem ser conferidos no Painel da Empregabilidade, no endereço www.joaopessoa.pb.gov.br/servico/painel-da-empregabilidade/.

Capacitação – O Sine-JP também está com oportunidade para quem deseja aprimorar habilidades profissionais. Nesta segunda, das 9h às 11h, acontecerá uma capacitação de operador de caixa, no auditório localizado na sede do serviço. A inscrição é gratuita e deve ser feita presencialmente, 30 minutos antes do início da atividade. Serão disponibilizadas 40 vagas.

Serviço – O Sine-JP fica na Avenida João Suassuna, nº 49, exatamente no primeiro casarão da Villa Sanhauá, próximo à Praça Antenor Navarro, no Varadouro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (83) 98654-8978.