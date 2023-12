O prefeito Bruno Cunha Lima anunciou, nesta quinta-feira, 30, a nomeação de mais 10 candidatos aprovados no concurso público da Guarda Civil Municipal de Campina Grande. As portarias foram publicadas na separata da edição do Semanário Oficial do Município deste dia 30 de novembro.

Segundo Bruno Cunha Lima, com esses 10 novos atos, chega-se ao total de 48 novos efetivos para os quadros da Guarda Municipal, faltando agora apenas 19 aprovados para se concluir todo o processo de ingresso de novos servidores na corporação.

Até o momento, já foram nomeados pelo prefeito campinense 939 servidores efetivos, para diversas áreas, aprovados em concursos para Saúde, Educação, Administração, Guarda Civil Municipal e muitos outros.

A meta da gestão é ampliar, por meio de concursos, o quadro de servidores municipais, o que possibilita a melhoria da qualidade de atendimento à população campinense nos mais diferentes segmentos administrativos.