Programa Qualifica João Pessoa oferece cinco novos cursos gratuitos para população

Cinco novos cursos de garçom e garçonete, noções de atendimento ao público, professor 5.0, trilha socioeducativa e design de sobrancelhas estão sendo ofertados gratuitamente pelo Programa Qualifica João Pessoa, colocado em prática pela Secretaria de Ciência e Tecnologia (Secitec).

As aulas são 100% online. As inscrições podem ser realizadas no link: https://n9.cl/hy3z9.

“A meta da Prefeitura de João Pessoa é aumentar a empregabilidade e as demandas das empresas que necessitam de pessoas qualificadas para executar suas funções. Por isso, estamos sempre oferecendo os cursos de qualificação gratuitos à população”, destacou o secretário de Ciência e Tecnologia da Capital, Guido Lemos.

O Qualifica João Pessoa conta com 68 cursos em diversas áreas. Na plataforma, o usuário poderá encontrar também cursos do pacote Office, Desenvolvimento Web, edição de imagens e vetores, edição de vídeos, administração, inovação, gestão, aplicativos android, introdução à robótica, programação, sistemas operacionais, saúde e negócios, gestão de pessoas, cuidadora, proteção e segurança no ambiente ocupacional, vendas online, copywriting, entre outros.

A chefe da Divisão Técnico Pedagógico, Yaponira Santos, comentou que o programa possui cunho inovador e fomenta a execução de políticas públicas no Município.

“O Qualifica João Pessoa tem como objetivo fortalecer a cidadania, fazendo com que as pessoas tenham conhecimento através de cursos de capacitação que agregam a carreira profissional e financeira”, explicou.

Inscrições – Para se inscrever, basta o interessado acessar o link da Educação à Distância da Secitec-JP (https://n9.cl/hy3z9) e fazer sua matrícula nos cursos.

Caso você esteja acessando pela primeira vez, precisará fazer um cadastro preenchendo os espaços do formulário com nome, e-mail, telefone e cadastrar uma senha para receber as notificações. Se você já fez algum curso na Secitec, em ciclos anteriores, basta colocar a identificação/e-mail e a senha.

As inscrições não têm data fixa para o encerramento. Elas ficam abertas até que o número de alunos atinja seu limite, mas até isso a plataforma da Ead/Secitec irá informar.

No local existe também um vídeo explicando o passo a passo, caso o usuário tenha dúvida no decorrer do curso, e também links de WhatsApp e Telegram, que você pode escolher para tirar dúvidas e informar sobre detalhes do curso escolhido.

Dados – No primeiro semestre de 2023 (janeiro/julho), dentre os 63 cursos disponibilizados na plataforma do Qualifica João Pessoa, houve o total de 43.094 alunos inscritos e 21.823 alunos concluintes.

Carteira de estudante – A plataforma também permite a emissão da declaração de matrícula, possibilitando solicitar a carteira de estudante através de um link disponibilizado pelos professores nos grupos de WhatsApp.

Após o cadastro na plataforma, o aluno tem acesso ao link do WhatsApp, onde tem contato com o suporte para dúvidas.