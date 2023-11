Paraíba tem quase 900 vagas de emprego disponíveis

Sistema Nacional de Emprego (Sine-PB) disponibiliza, a partir desta segunda-feira (27), cerca de 900 vagas de trabalho em 10 municípios.

A Capital, João Pessoa, possui o maior número de vagas: são 645, sendo 500 para a função de operador de telemarketing. Além de 15 vagas para costureira em geral e para atendente de lanchonete e pedreiro, com 10 ofertas cada.

Há ofertas de emprego em outras nove cidades: Cabedelo, Campina Grande, Guarabira, Mamanguape, Patos, Pombal, São Bento, Sapé e Santa Rita. No posto do Sine-PB da cidade de São Bento estarão disponíveis 113 vagas: para operador de caixa (25), repositor em supermercado (19), fiscal de prevenção de perdas (11) e atendente do setor de frios e laticínios (10).

Na cidade de Campina Grande, estão disponíveis 65 oportunidades de trabalho.

No município de Patos, o Sine-PB conta com 39 ofertas em diversos cargos, dessas, 10 para costureira em geral. Já em Santa Rita, serão 13 vagas.

Há ofertas de emprego também nos municípios de Sapé, estão sendo ofertadas cinco vagas; Mamanguape (três); Pombal (duas); Guarabira (duas) e Cabedelo (cinco).

O Sine-PB possui atualmente 15 postos em funcionamento, e mais quatro unidades de atendimento em 15 municípios: João Pessoa, Campina Grande, Cajazeiras, Mamanguape, Monteiro, Pombal, Sapé, Bayeux, Conde, Guarabira, Itaporanga, São Bento, Santa Rita, Cabedelo e Patos.

O Sistema realiza o trabalho de recrutamento de pessoal para empresas instaladas ou que irão se instalar no estado. Esses serviços podem ser solicitados pelo e-mail: [email protected].

Confira as vagas

Telefones para contato:

João Pessoa – 3218-6617 – 3218-6600

Bayeux – 3253-2818

Cabedelo – 3250-3270

Cajazeiras -3531-7003

Campina Grande – 3310-9412

Guarabira – 3271-3252

Itaporanga – 3451-2819

Mamanguape – 3292-1931

Monteiro – 99863-3217

Patos – 3421-1943

Santa Rita – 3229-3505

Sapé – 3283-6460

Pombal – 3431-3545

Conde – 3298-2025

São Bento – 3444-2712