Divulgado o resultado de mais uma etapa do concurso do Corpo de Bombeiros e PMPB

O resultado preliminar das provas objetivas e discursivas do Concurso para Formação de Soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros da Paraíba foi anunciado nesta quarta-feira (22).

O concurso, que oferece um total de 1.100 vagas, teve 63.437 candidatos inscritos.

Segundo informações publicadas no Diário Oficial do Estado, os gabaritos preliminares e os espelhos das provas foram disponibilizados no site da organizadora em 29 de outubro.

O resultado preliminar e a classificação preliminar estão agora acessíveis no mesmo site, onde os candidatos podem interpor recursos entre 23 e 24 de novembro.

A seleção, composta por quatro fases, inclui exame intelectual, exame psicológico, exame de saúde e exame de aptidão física.

Os candidatos aprovados terão a oportunidade de escolher a regional em que desejam prestar serviço, entre quatro opções na Paraíba.

*com informações da TV Cabo Branco