Inscrições para concurso de prefeitura terminam neste domingo

As inscrições no concurso da prefeitura de Cabaceiras, com 50 vagas para preencher o quadro de servidores, terminam neste domingo (19). As inscrições podem ser feitas até as 23h59 no no site da organizadora.

O concurso é para os níveis fundamental incompleto e completo, médio, técnico, superior, incluindo magistério. Os salários variam de R$ 1.320,00 a R$ 4.416,06.

O valor da taxa de inscrição corresponde à opção do cargo:

Cargos de nível fundamental completo: R$ 75;

Cargos de nível médio/técnico: R$ 95;

Cargos de nível superior e nível superior – Magistério: R$ 115

Vagas disponíveis

Nível fundamental – incompleto

Agente de portaria – 4 vagas

Agente de limpeza urbana e rural – 3

Agente de limpeza em prédios públicos – 3

Auxiliar de serviços gerais do magistério – 3

Eletricista – 1

Merendeira – 4

Operador de máquinas pesadas – 1

Operário de Serviços Diversos – 2

Pedreiro – 2

Pintor – 1

Tratorista – 1

Zelador e agente de sepultamento – 2

Nível fundamental – completo

Auxiliar de administração – 5 vagas

Nível médio e técnico

Agente Comunitário De Saúde – Sede do Município – 1

Agente Comunitário de Saúde – Comunidade Rural de São Francisco e Adjacências – 1

Agente Fiscal de Obras e Posturas – 1

Auxiliar Administrativo do Magistério – 1

Secretária Escolar de Creche – 1

Técnico em Arquivologia – 1

Nível superior

Auditor Fiscal de Tributos – 1

Engenheiro Agrônomo – 1

Veterinário – 1

Nível superior (magistério)

Professor de Educação Básica I – Educação Infantil – 5 vagas

Professor de Educação Básica I – Educação F1 (Ensino Fundamental I – Anos Iniciais) – 2

Professor de Educação Básica II – Disciplina História – 1

Psicólogo Educacional – 1

As provas objetivas do concurso está prevista para o dia 17 de dezembro de 2023. O conteúdo programático consistirá em questões de língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico, informática, conhecimentos gerais, conhecimentos pedagógicos e conhecimentos específicos.

Concurso da prefeitura de Cabaceiras

Vagas: 50

Nível: fundamental, médio, técnico e superior

Salários: de R$ 1.320,00 a R$ 4.416,06.

Inscrição: de 19 de outubro a 19 de novembro, no site da organizadora

Provas: 17 de dezembro

Edital do concurso da prefeitura de Cabaceiras

* G1pb