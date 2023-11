Secretaria de Saúde de João Pessoa lança edital para processos seletivos de residências médicas

A Secretaria Municipal de Saúde lançou nesta sexta-feira (17), no Portal da Transparência, os editais para os processos seletivos simplificados de residências em saúde.

As inscrições iniciam na segunda-feira (20) e seguem até o dia 5 de dezembro. Os aprovados utilizarão os serviços da rede municipal de saúde como campo prático de atuação para a formação profissional, atuando, a partir de 2024, nos três níveis de atenção: primária, especializada e hospitalar.

Para conferir o edital da Residência Médica basta acessar o link: https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/editais?id=587

Já o edital do processo seletivo para a Residência Multiprofissional está disponível neste link: https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br:8080/editais/visualizar-arquivo?id=1312

Todo o processo seletivo está sendo organizado pela Comissão da Prefeitura de João Pessoa, nomeada pela Portaria n°071/2023/SMS. Ao todo, estão sendo disponibilizadas 83 vagas.

De acordo com os editais, a seleção ocorrerá em uma única fase, que corresponde a uma prova objetiva (múltipla escolha), prevista para acontecer no dia 20 de janeiro do próximo ano. Já o resultado final, após recurso, está previsto para ser divulgado em 08 de fevereiro de 2024.

No programa de Residência Multiprofissional estão sendo ofertadas 37 vagas distribuídas nas áreas de Enfermagem (09), Farmácia (04), Fisioterapia (04), Fonoaudiologia (03), Medicina Veterinária (03), Nutrição (04), Odontologia (04), Psicologia (04) e Terapia Ocupacional (03).

Já para o programa de Residência Médica estão disponíveis 46 vagas, divididas nas áreas de Anestesiologia (02), Clínica Médica (06), Cirurgia Geral (05), Coloproctologia (02), Ginecologia e Obstetrícia (04), Medicina de Família e Comunidade (20), Neonatologia (03), Ortopedia e Traumatologia (03).

“O programa de residências em saúde da Prefeitura de João Pessoa tem se consolidado nos últimos anos e sendo referência na nossa região, além disso, para o profissional recém formado, a residência é fundamental para a sua formação, garantindo a experiência prática tão necessária para salvar vidas”, destaca o secretário de saúde, Luis Ferreira.

Outros Editais – A Secretaria de Saúde também está com edital de convocação aberto para seleção interna de elaboradores e revisores de itens dos processos seletivos para residências médicas e multiprofissionais.

Estes editais são voltados aos servidores da rede municipal de saúde, que desejem atuar como parte da banca de elaboração e revisão de itens das provas dos processos seletivos em questão.

As inscrições seguem até a próxima segunda-feira (20) e os editais podem ser conferidos através dos links:

https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br:8080/editais/visualizar-arquivo?id=1309 (residência médica); https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br:8080/editais/visualizar-arquivo?id=1310 (residência multiprofissional)

As residências médica e multiprofissional, assim como estágios, pesquisas e visitas técnicas na rede municipal de saúde são coordenadas pela Gerência da Educação na Saúde (GES) da SMS, através do projeto Rede Escola. A iniciativa estabelece parcerias na construção e efetivação da aprendizagem pelo trabalho na rede de serviços, favorecendo a melhoria da qualidade e humanização do atendimento prestado à população.

