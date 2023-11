Mais de 860 vagas de emprego em 11 cidades paraibanas

Sistema Nacional de Emprego (Sine-PB) disponibiliza, a partir desta segunda-feira (20), 866 oportunidades de trabalho em 11 municípios paraibanos.

João Pessoa possui o maior número de vagas, são 611. Desse total, quase 500 são para operador de telemarketing e outras 15 para costureira em geral.

Há ofertas de emprego em outras 10 cidades: Bayeux, Cabedelo, Campina Grande, Guarabira, Mamanguape, Patos, Pombal, São Bento, Sapé e Santa Rita.

O posto do Sine-PB em São Bento disponibiliza vagas para operador de caixa (25), repositor em supermercado (19), fiscal de prevenção de perdas (11) e atendente do setor de frios e laticínios (10). Na cidade de Campina Grande, serão 69 oportunidades de trabalho.

Em Patos, o Sine-PB dispõe de 32 vagas para diversos cargos. Em Santa Rita, são 16. Já em Sapé, serão ofertadas 13 vagas, com destaque para as funções de carpinteiro, pedreiro e servente, com quatro cada. Há vagas também nos municípios de Mamanguape (cinco), Pombal (quatro), Bayeux (três) Guarabira (uma) e Cabedelo (uma).

O Sine-PB possui atualmente 15 postos em funcionamento, e mais quatro unidades de atendimento em 15 municípios: João Pessoa, Campina Grande, Cajazeiras, Mamanguape, Monteiro, Pombal, Sapé, Bayeux, Conde, Guarabira, Itaporanga, São Bento, Santa Rita, Cabedelo e Patos.

O Sistema realiza o trabalho de recrutamento de pessoal para empresas instaladas ou que irão se instalar no estado. Esses serviços podem ser solicitados pelo e-mail: [email protected].