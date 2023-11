A Prefeitura de Cabaceiras inscreve interessados no concurso público para preencher 50 vagas para profissionais de níveis fundamental incompleto, fundamental completo, médio/técnico e superior.

Conforme o edital, as oportunidades são para os seguintes cargos: Agente de Portaria (4); Agente de Limpeza Urbana e Rural (3); Agente de Limpeza em Prédios Públicos (3); Auxiliar de Serviços Gerais do Magistério (3); Eletricista (1); Merendeira (4); Operador de Máquinas Pesadas (1); Operário de Serviços Diversos (2); Pedreiro (2); Pintor (1); Tratorista (1); Zelador e Agente de Sepultamento (2); Auxiliar de Administração (5); Agente Comunitário de Saúde (2).

Mais:

Agente Fiscal de Obras e Posturas (1); Auxiliar Administrativo do Magistério (1); Secretária Escolar de Creche (1); Técnico em Arquivologia (1); Auditor Fiscal de Tributos (1); Engenheiro Agrônomo (1); Veterinário (1); Professor de Educação Básica I – Educação Infantil (5); Professor de Educação Básica I – Educação F1 (Ensino Fundamental I – Anos Iniciais) (2); Professor de Educação Básica II – Disciplina História (1); Psicólogo Educacional (1).

Para concorrer a uma das vagas é necessário que o candidato comprove o nível de escolaridade exigido para a função em que deseja atuar, tenha idade mínima de 18 anos, dentre outros requisitos.

Ao serem admitidos, os profissionais deverão cumprir jornadas de 20 a 40 horas semanais e contarão com remuneração mensal de um salário mínimo vigente a R$ 4.416,06.

Os interessados poderão se inscrever até as 23h59 do dia 19 de novembro de 2023, pelo site Cpcon, com taxas de R$ 75,00 a R$ 115,00.

A classificação dos candidatos será realizada por meio de prova objetiva, prevista para o dia 17 de dezembro de 2023; e prova de títulos.

O conteúdo programático consistirá em questões de língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico, informática, conhecimentos gerais, conhecimentos pedagógicos e conhecimentos específicos.

O concurso público terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.