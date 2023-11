Campina Grande inicia semana com mais de 200 vagas de emprego

São 219 oportunidades oferecidas pelas empresas de Campina Grande, através do cadastro de empregos do Sine Municipal. Deste total, 158 vagas são destinadas ao novo hospital da cidade HELP e Centro Universitário.

Há vagas para contratação imediata, além do cadastro de reserva. Para acessar a lista de oportunidades basta entrar no link: https://unifacisa.solides.jobs

Os trabalhadores que buscam o Sine Municipal presencialmente devem procurar o órgão e apresentar: RG, CPF, comprovante de residência, currículo atualizado e a carteira de trabalho. Os interessados nas vagas exclusivas para PCDs devem procurar o Sine Municipal, com laudo médico atualizado há três meses.

Todas as oportunidades também podem ser consultadas de forma online, através dos links disponíveis na bio do instagram oficial do Sine Municipal: @sinemunicipalcg. O candidato deve acessar os links para Novo Cadastro e/ou Atualização: https://forms.gle/h8yVfRj2eCNurJij6.

O atendimento ao público está disponível de segunda à quinta-feira, de 7h às 17h e na sexta-feira, de 7h às 13h.

Estão à disposição as seguintes vagas em Campina Grande:

Agente de recrutamento e seleção (ensino superior completo em administração de empresas, recursos humanos, psicologia e\ou áreas afins) 1 vaga

Ajudante de eletricista (ensino técnico completo em eletroeletrônicos + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Almoxarife (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Armador de estruturas de concreto (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) 5 vagas

Artífice de manutenção (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) 2 vagas

Atendente balconista (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 2 vagas

Atendente de telemarketing (ensino médio completo + conhecimentos em pacote office + habilidade de comunicação persuasiva) 2 vagas

Auxiliar administrativo (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 2 vagas

Auxiliar de armazenamento (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 6 vagas

Auxiliar de cozinha (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Cabeleireiro (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Carpinteiro (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) 5 vagas

Conferente de logística PCD (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função + laudo médico atualizado) 1 vaga

Consultor de vendas (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 4 vagas

Eletricista (ensino técnico completo em eletroeletrônica + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Eletricista auxiliar (ensino técnico completo em eletroeletrônica + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Eletrotécnico (ensino técnico completo em eletroeletrônica + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Encanador (ensino fundamental incompleto + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Estoquista (ensino fundamental incompleto + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Gerente de produção (ensino superior completo em engenharia de produção + 6 meses de experiência) 1 vaga

Instalador e reparador de equipamentos e linhas telefônicas (ensino tecnico completo em instalação de equipamentos eletronicos + 6 meses de experiencia na função) 1 vaga

Montador de estruturas metálicas (ensino fundamental incompleto + 6 meses de experiência na função) 6 vagas

Motorista de caminhão (ensino fundamental completo + 6 meses de experiencia na função + CNH tipo D\E) 1 vaga

Operador de caixa (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 3 vagas

Pintor de automóveis (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência) 1 vaga

Reparador de aparelhos de telecomunicações em laboratórios (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Secretário(a) executivo (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Técnico em manutenção eletrônica (ensino técnico e\ou equivalente completo + 6 meses de experiência) 1 vaga

Vendedor de plano de saúde (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Vendedor pracista (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 5 vagas.