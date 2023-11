Prefeitura da Paraíba oferece quase 130 vagas em concurso público

A Prefeitura Municipal de Piancó, na Paraíba, realiza concurso público com objetivo de preencher 129 vagas e formar cadastro reserva em determinados cargos.

Para concorrer a uma das chances oferecidas, é necessário que o candidato tenha escolaridade adequada conforme o respectivo cargo pleiteado, sendo elas de níveis alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior.

Os cargos estão divididos entre os seguintes níveis de escolaridade:

Fundamental Incompleto: Agente de Limpeza Pública (50), Ajudante de Pedreiro (5), Auxiliar de Serviços Gerais (5), Coveiro (2), Cozinheiro (4), Operador de Máquina (1), Pedreiro (5);

Médio Completo: Agente Administrativo (2), Agente Comunitário de Saúde (1), Atendente de Consultório Dentário (2), Motorista – Carteira D (2);

Técnico: Técnico em Raio-X (2), Técnico em Enfermagem (5);

Superior: Bioquímico (2), Enfermeiro (2), Farmacêutico (3), Fonoaudiólogo (2), Médico Auditor (2), Médico Clínico Geral (5), Médico Neurologista (1), Médico Psiquiatra (2), Médico Radiologista (1), Médico Urgentista (8), Nutricionista (3), Odontológico (2), Orientador Pedagógico (1), Professor de Educação Física (2), Psicólogo (2), Psicopedagogo (2), Supervisor Escolar (1), Terapeuta Ocupacional (2).

No quantitativo de vagas acima mencionadas, encontram-se as reservadas para candidatos que se enquadrem nos itens especificados no edital de abertura.

Quando contratados os profissionais devem atuar em jornadas de 24, 30 e 40 horas semanais com vencimento base que varia de R$ 1.320,00 a R$ 3.315,41.

É necessário que o candidato tenha a idade mínima de 18 anos, tenha nacionalidade brasileira (em caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses), esteja em dia com as obrigações eleitorais, e militares quando do sexo masculino.

As inscrições devem ser realizadas no período das 14h do dia 9 de novembro de 2023 às 23h59 do dia 11 de dezembro de 2023, via site do IDIB, com taxa de R$ 80,00 a R$ 140,00.

A isenção do pagamento da taxa pode ser solicitada até 10 de novembro de 2023 para doadores de sangue, leite materno e medula óssea, além de inscritos no Cadastro Único para programas sociais do governo federal – CadÚnico e transplantados e doadores que pertencem à família inscrita no CadÚnico.

A avaliação se dará em prova objetiva para todas as áreas, prevista para o dia 4 de fevereiro de 2024, com conteúdo de conhecimentos comuns e específicos, de acordo com o nível de escolaridade. O conteúdo programático tem abrangência em língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico, noções de informática, além dos conhecimentos específicos.

Os locais e os horários de realização das provas objetivas serão divulgados através de endereço eletrônico, sendo realizadas no município de Piancó – PB, em turnos de manhã e tarde.

Também haverá prova de títulos para cargos de nível superior na área da educação.

O prazo de validade do presente concurso é de dois anos. Para mais informações acesse o edital completo disponível em nosso site.