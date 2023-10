Provas do concurso da PMPB e CB movimentam seis cidades; saiba detalhes

As provas objetivas e discursivas do concurso do Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros da Paraíba acontece neste domingo (29), em seis cidades. São 1.100 vagas ofertadas.

Ao todo, 64.198 candidatos estão inscritos no certame, entre homens e mulheres. Veja abaixo o que pode e o que não pode no dia do concurso.

Consulte o local de prova

As provas vão acontecer no turno da tarde, com duração de 5h.

Horário da abertura dos portões: 11h45

Horário do fechamento dos portões: 12h30

Início previsto das provas: 13h

A prova objetiva e discursiva será realizada nas cidades de João Pessoa, Campina Grande, Patos, Cajazeiras, Guarabira e Cabedelo.

O que pode e e o que não pode no concurso

Os candidatos devem ficar atentos para chegar com antecedência e levar documento de identidade com foto, caneta esferográfica de tinta azul ou preta em material transparente e o cartão de convocação, disponível no site da organizadora (nesse cartão, cada candidato saberá local e sala que vai fazer a prova).

No local de prova não pode entrar com celular, mesmo que desligado. Quem for pego descumprindo essa exigência, estará automaticamente eliminado do concurso.

A segurança no concurso deve ser bastante rigorosa. Fiscais passarão com aparelhos detectores de sinais nas salas e quem estiver com qualquer tipo de aparelho que emita ou receba sinal, será eliminado. Relógio, por exemplo, não pode ser usado na hora da prova.

Demais pertences pessoais serão deixados em local indicado pelos fiscais durante todo o período de permanência dos candidatos no local da prova, não se responsabilizando o IBFC, a PMPB e o CBMPB por perdas, extravios ou danos que eventualmente ocorrerem.

Somente será permitido que o candidato realize lanche de rápido consumo no local de prova.

Concorrência

Dos candidatos inscritos, 57.892 se inscreveram para a Polícia Militar, sendo 44.331 homens e 13.561 mulheres. Já para o Corpo de Bombeiros Militar, foram 5.306 inscritos, sendo 4.934 homens e 1.372 mulheres.

No total, são oferecidas 1.100 vagas para soldado, sendo 900 para a PMPB (810 para o sexo masculino e 90 para o sexo feminino), e 200 para os bombeiros (180 para o sexo masculino e 20 para o sexo feminino).

As cidades com o maior número de inscritos foram João Pessoa (23.427), Patos (11.673), Campina Grande (9.960) e Guarabira (4.475).

O concurso exige ensino médio completo e tem remuneração inicial de R$ 4.206,87, além de adicionais de plantão extra e gratificações específicas de funções.

Os candidatos aprovados no concurso vão poder escolher a regional que pretende prestar serviço. São quatro regionais na Paraíba, que tem sedes em João Pessoa, Campina Grande, Patos e Guarabira.

Os candidatos do sexo masculino precisam ter altura mínima de 1,60 m e as candidatas do sexo feminino precisam ter 1,55 m. Em ambos os casos, as pessoas candidatas precisam completar no mínimo 18 anos e no máximo 32 anos no ano da matrícula no curso de formação; não ter antecedentes criminais ou policiais e outros requisitos previstos no edital.

Provas

A seleção vai ser feita em quatro fases:

Exame intelectual, com provas objetiva e discursiva (29 de outubro)

Exame psicológico

Exame de saúde

Exame de aptidão física

As provas devem conter 80 questões objetivas de múltipla escolha e uma redação. Os assuntos cobrados são: língua portuguesa; raciocínio lógico; geografia e história da Paraíba; língua estrangeira (inglês ou espanhol); noções de informática; e noções de direito e sociologia.

Concurso PMPB e dos Bombeiros

Vagas: 1.100 vagas

Nível: Ensino médio completo

Prazo de Inscrição: encerradas

Salários: R$ 4.206,87

Provas: 29 de outubro

Edital do concurso PMPB e dos Bombeiros

Com informações do G1pb