Campina Grande inicia semana com mais de 40 vagas de emprego

A semana começa com 44 oportunidades oferecidas através do cadastro de empregos do Sine Municipal. Para ter acesso presencial a lista de oportunidades disponíveis, os interessados devem procurar o órgão munido de: RG, CPF, comprovante de residência, currículo atualizado e carteira de trabalho.

Os interessados nas vagas exclusivas para PCDs devem procurar o Sine Municipal, com laudo médico atualizado há 3 meses.

Todas as oportunidades também podem ser consultadas de forma online, através dos links disponíveis na bio do instagram oficial do Sine Municipal: @sinemunicipalcg.

O candidato deve acessar os links para Novo Cadastro e/ou Atualização: https://forms.gle/h8yVfRj2eCNurJij6. O atendimento ao público está disponível de segunda a quinta-feira, de 7h às 17h e na sexta-feira, de 7h às 13h.

Estão à disposição as seguintes vagas em Campina Grande:

Açougueiro (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Artífice de manutenção (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) 2 vagas

Assistente administrativo (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Auxiliar administrativo (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Auxiliar de mecânico de autos (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Auxiliar financeiro (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Cabeleireiro (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Carpinteiro (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) 2 vagas

Conferente de logística PCD (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função + laudo médico atualizado) 1 vaga

Consultor de vendas (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 3 vagas

Coordenador de frotas (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Chefe de recepção de hotel (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Cumim (ensino fundamental incompleto + 6 meses de experiência na função) 2 vagas

Eletrotécnico (ensino técnico completo em eletroeletrônica + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Engenheiro de produção (ensino superior completo em engenharia de produção + 6 meses de experiência) 1 vaga

Estoquista PCD (ensino fundamental incompleto + 6 meses de experiência na função + laudo médico atualizado) 2 vagas

Garçom (ensino médio completo + 6 meses de experiência) 4 vagas

Instaladores e reparadores de equipamentos e linhas telefônicas (ensino médio completo + 6 meses de experiência) 1 vaga

Mecânico de equipamentos industriais (ensino médio completo + 6 meses de experiência) 1 vaga

Mecânico de refrigeração (ensino médio completo + 6 meses de experiência) 1 vaga

Oficial de manutenção predial (ensino médio completo + 6 meses de experiência) 1 vaga

Pizzaiolo (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 2 vagas

Pintor automotivo (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Reparador de aparelhos de telecomunicações em laboratórios (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Serralheiro (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 2 vagas

Serralheiro industrial (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Técnico em manutenção eletrônica (ensino técnico e\ou equivalente completo em manutenção eletrônica) 1 vaga

Técnico em eletromecânica (ensino técnico e\ou equivalente completo em Engenharia de Materiais) 4 vagas

Vendedor pracista (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 2 vagas.