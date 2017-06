Comunidades campinenses lutam pela revitalização do Riacho das Piabas

A representante da comunidade da Rosa Mística, em Campina Grande, Maria das Graças, falou que as comunidades do Jardim Menezes e Jardim Continental lutam há seis anos pela revitalização do Riacho das Piabas.

Foto: Reprodução/ Internet

– Essas águas passavam na comunidade Rosa Mística, chegavam cristalina. Hoje, esse riacho está poluído, tem muitos insetos, moradores de baixa renda que vivem dentro de um canto que não tem saneamento básico, não tem água tratada e vivem no abandono. Ainda temos esperança, creio que essa luta não vai parar por aqui – concluiu.

*As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.