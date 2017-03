Companhia de Dança Leandro Neto, de Fortaleza, se apresenta em Campina

A Prefeitura Municipal de Campina Grande, através da Secretaria de Cultura, Teatro Municipal Severino Cabral e Associação Amigos do Teatro Municipal Severino Cabral, retoma a temporada 2017 da Campanha de Popularização do Teatro e da Dança.

Nesta sexta-feira, dia 10, às 20 horas, no Teatro Municipal Severino Cabral, será apresentado o espetáculo “Sodade” da Companhia de Dança Leandro Neto, de Fortaleza.

Foto: Ascom

Sodade, segundo o diretor e coreógrafo Leandro Neto, parte de um ponto comum, do zero, do peso da gravidade que age sobre tudo sem distinguir nomes e nem histórias.

“É uma cantiga de dormir, um balanço de avó, uma morte prematura, os cabelos negros e um sonho profundo que não permite voltar à tona da realidade. Corpos infinitos que se repetem sob um loop atemporal, que trouxeram e trazem sempre uma história para contar, mas que nunca traz a angústia do fim, mas que nunca traz a angústia”, afirmou o coreógrafo.

A companhia foi criada em 2015 por Leandro Neto e tem como bailarinos Danilo Magno, Natália Beserra, Sérgio Cavalcante e Thais de Melo.

Os ingressos estão à venda, antecipados, no Teatro Severino Cabral, ao preço de R$ 10, e na bilheteria custarão R$ 10 (meia-entrada) e R$ 20 (inteira).

Foto: Ascom

O diretor e coreógrafo Leandro Neto também estará ministrando no sábado e domingo, dias 11 e 12 um Workshop de Dança Contemporânea, Jazz e Sapateado, sendo Jazz Intermediário e Avançado, das 10h às 12h; Dança Contemporânea, intermediário e Avançado das 13h às 15h; Sapateado, Intermediário, das 15h às 16h30.

Para quem vai fazer um curso, o valor é R$ 30, dois cursos R$ 50 e os três cursos R$ 80.

As inscrições serão realizadas na Secretaria da Escola de Dança do Teatro Municipal Severino Cabral.