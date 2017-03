Comitê Estadual de Saúde realiza primeira reunião de 2017

Ações voltadas à mediação, como forma de evitar a judicialização, estão entre os assuntos de pauta da primeira reunião do Comitê Estadual de Saúde de 2017, a ser realizada nesta sexta-feira (10), a partir das 9h, no Fórum Cível da comarca de João Pessoa.

Outros temas também constam da pauta de trabalho, segundo informou o juiz Marcos Coelho de Salles, coordenador do Comitê.

Foto: Ascom/ Arquivo

O juiz Marcos Salles adiantou que durante o encontro de trabalho será discutida a proposta de revitalização da Câmara Técnica de Saúde.

Na reunião, será também definida a data do lançamento da denominada campanha “Minha Voz, Minha Comunidade”, pela Down Internacional.

“A reunião contará, também, com a presença da juíza Israela Pontes Azevedo, que vai discorrer sobre a campanha”, acrescentou Marcos Salles.

Os Comitês Estaduais do Judiciário para a Saúde foram instituídos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio da Resolução nº 107/2010.

Eles têm o objetivo de contribuir para a efetividade do Sistema Único de Saúde (SUS), no tocante ao implemento de políticas públicas de saúde e das decisões judiciais em áreas específicas concernentes a medicamentos, suplementos, órteses, próteses, exames, internações e procedimentos cirúrgicos.

Outro objetivo dos Comitês é o monitoramento das ações judiciais que envolvem prestações de assistência à saúde e a proposição de medidas concretas voltadas à otimização das rotinas processuais relacionadas às demandas de saúde, com o objetivo primordial da criação da Câmara Técnica para auxiliar magistrados, promotores, defensores públicos e demais atores sociais envoltos com a problemática do SUS.

Já a Câmara Técnica de Saúde da Paraíba tem a função de subsidiar as decisões judiciais em processos relativos ao fornecimento de medicamentos, suplementos alimentares, órteses, próteses, exames e procedimentos cirúrgicos.