Comitê discute detalhes da semana de mobilização contra o tráfico de pessoas

Foto: Secom/PB

O Comitê Estadual de Enfrentamento do Tráfico de Pessoas da Paraíba deu o ponto de partida da campanha de combate ao tráfico humano em reunião realizada nesta segunda-feira (12) na Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano (Sedh), em João Pessoa.

A ação teve o objetivo de apresentar o material da campanha, que traz como slogan “Pessoas não são mercadorias. O tráfico de seres humanos é real. Ajude a combatê-lo, antes que alguém se torne mais um número”.

Participaram do encontro representantes das ONGs Amazona, Rede Um Grito pela Vida, Cedhor, Centro da Mulher 8 de Março, a mestra em Cidadania, Direitos Humanos e Políticas Públicas, Ana Patrícia Gama, além das Secretarias de Estado da Mulher, da Segurança e Defesa Social e do Desenvolvimento Humano, a qual o Comitê está vinculado.

Durante a reunião, ainda foram traçadas estratégias para dialogar e debater com a população sobre o crime, muitas vezes desconhecido das pessoas.

Diversas demandas foram encaminhadas após reunião do comitê. Para a semana de enfrentamento, blitzen educativa para adesivagem de carros e distribuição de cartilhas em pontos estratégicos da cidade; forte mobilização na rodoviária e no aeroporto; visita à 1ª Vara Federal da Capital, especializada em Tráfico de Pessoas; audiência pública na Câmara Municipal de João Pessoa, com indicativo de data para o dia 31 de julho, e, por último, a realização do I Seminário Estadual de Enfrentamento ao Tráfico e Desaparecimento de Pessoas da Paraíba, que ocorrerá no dia 28 de julho.

Também foram discutidas as ações que acontecerão durante a semana de enfrentamento ao tráfico de pessoas, que esse ano será de 24 a 28 de julho. A ONU instituiu a data de 30 de julho como o Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, uma das maiores violações aos direitos humanos, que gera bilhões de dólares para o crime organizado.

Foto: Secom/PB

Visando combater essa violência, o Governo do Estado da Paraíba criou, em 2016, o Comitê Estadual de Enfrentamento ao Tráfico e Desaparecimento de Pessoas da Paraíba (CETDP/PB), que vem implementando ações de prevenção ao crime.

Dessa forma, a Paraíba atuará em conjunto com todos os Estados do Brasil, bem como países, que também implantaram comitês, postos e núcleos de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas.

A representante da Sedh e coordenadora do comitê, Vanessa Araújo de Oliveira Lima, considerou a reunião bastante produtiva e elogiou a equipe, que além de competente, mostra-se sempre muito disposta para o embate em relação ao tema. “São pessoas que compõem o comitê e que realmente abraçam a causa, e que fazem toda diferença”, afirma.