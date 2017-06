Comissão de Finanças e Orçamento da CMCG realiza segunda audiência para LDO 2018

Foto: Ascom

Dando continuidade ao planejamento da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2018, a Comissão de Finanças, Orçamentos, Fiscalização Financeira e Controle da Câmara Municipal de Campina Grande realizou a segunda audiência pública na tarde dessa terça-feira (06) para debater os interesses e as prioridades das secretarias municipais com a população.

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (SESUMA), Secretaria de Assistência Social (SEMAS), IPSEM, AMDE, Fundo Municipal de Infância e Adolescência (FMIA) e o Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) discutiu as iniciativas e ações para a elaboração do projeto da LDO 2018, adotando procedimentos técnicos para políticas sociais e assistencialismo para os campinense.

Representando o Orçamento Participativo, lideranças comunitárias, União Campinense das Equipes Sociais (UCES) e SABs, os cidadãos questionaram sobre os futuros investimentos, demandas e implantação de melhorias para qualidade de vida nos bairros da cidade, estimulando parcerias para a adequação ao orçamento previsto.

O planejamento da LDO é um instrumento necessário para que o Poder Executivo tenha um resultado positivo em sua ações, gerenciando os recursos e estabelecendo direções para metas e programas eficientes, além de cumprir as atividades com transparência das finanças públicas e responsabilidade na gestão fiscal.

Foto: Ascom

Durante a audiência o Poder Legislativo campinense foi representado pela Comissão de Finanças e Orçamento, com o presidente Marinaldo Cardoso, o relator João Dantas e o membro Galego do Leite, também pela presidente da Casa, Ivonete Ludgério e pelos vereadores Alexandre do Sindicato, Álvaro Farias, Janduy Ferreira, Luciano Breno, Márcio Melo, Saulo Germano, Sargento Neto.