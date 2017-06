Comissão de Educação Ambiental se reúne para dar inícios aos trabalhos em grupo

A Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental no Estado da Paraíba – CIEA se reúne nesta terça-feira (7) para dar início aos trabalhos do grupo.

Formada por 44 representantes do poder público, da sociedade civil e de instituições convidadas, a comissão inédita na Paraíba tem como objetivo alavancar as ações voltadas à promoção da educação ambiental até 2018.

De acordo com a coordenadora executiva do grupo e gerente de Meio Ambiente da Secretaria de Estado da Infraestrutura, Recursos Hídricos, Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia (Seirhmact), Vanessa Oliveira Fernandes, uma das tarefas primordiais da comissão será centrar fogo na elaboração de políticas públicas de educação ambiental, considerando a necessidade, por meio do poder público, da tomada de providências no sentido de estabelecer parâmetros, diretrizes, conteúdos, linhas de ação e outros elementos fundamentais à execução das políticas públicas ambientais na Paraíba.

O secretário executivo do Meio Ambiente, Fabiano Lucena, também ressaltou a importância da comissão.

“A CIEA é um espaço democrático e participativo para o planejamento de políticas públicas educativas e ambientais. Mais uma construção social que a Paraíba abraça no intuito de fazer uma gestão ambiental mais integrada.”

O encontro será realizado a partir das 14h, na sede da Cooperativa Médica dos Servidores da Suplan e DER Ltda (Comseder), que fica na Avenida Maximiano Figueiredo 311, em João Pessoa.

Outras instituições interessadas em participar da comissão na condição de convidadas, podem manifestar interesse através do e-mail: [email protected] br.

Educação Ambiental – Pode ser entendida com toda ação educativa que contribui para a formação de cidadãos conscientes da preservação do meio ambiente e aptos a tomar decisões coletivas sobre questões ambientais necessárias para o desenvolvimento de uma sociedade sustentável.